7. L'illa de Paidonèsia

No fa gaire ja vaig parlar de L'illa de Paidonèsia, però crec que aquest calendari no estaria complerta sense la que ha estat de la novel·la de l'any a casa nostra. Si, Paidonèsia va suposar l'illa de pau a l'estiu, l'estona en la que mare i filles (i sovint també el pare) ens assèiem i, ara una ara l'altra, anàvem avançant juntes per aquesta divertida història, sempre amb ganes de més.

La història: en Nicolau Rouretort, un nen de 9 anys cansat de sentir els seus pares barallar-se contínuament durant un creuer pel Carib, decideix baixar del vaixell i anar a viure a una petita illa deserta. Des d'allà fa una crida a tots els nens i nenes del món perquè el segueixin i així, mica en mica, van construint l'estat de Paidonèsia, on els adults no hi tenen cabuda.

És una autèntica joia! Està escrit en format epistolar, facilitant la lectura a aquells nens i nenes que tenen més dificultat per lleguir i als que una novel·la "tota seguida" se'ls fa una muntanya. A més, el ser cartes i, per tant, escrites en primera persona, convida a llegir-les en veu alta i compartir la lectura en grup. Té un punt gamberro en el que els i les grans no quedem massa ben parats, una mica en l'estil de les històries clàssiques, descarregades del bonisme d'avui en dia. La canalla ens xuleja i ens fa ballar al so que ells toquen i, si us oblideu dels prejudicis i del rol patern, això resulta molt molt divertit!

L'illa de Paidonèsia va ser el priemr llibre del club de lectura infantil a la Biblioteca del meu poble i les lectores i el lector van poder comptar amb l'autor en persona per comentar-lo. I se les va guanyar però de quina manera!

No em vull extendre perquè, com us deia, ja en vaig parlar amb més detall fa uns mesos, però no us la deixeu perdre, de debò!

Llibre: L'illa de Paidonèsia

Autor: Oriol Canosa. Il·lustrador: Gabriel Salvadó

El publica: La Galera

Preu: 17,50€

Edats: a partir de 8-9 anys.