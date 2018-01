“Poder parlar és estimar-se...

Per trobar-se amb els fills de totes les edats, i amb qualsevol de la nostra família, hem de tenir en compte no interrompre. Hem d’aprendre a escoltar activament, amb els cinc sentits. Això val per a totes les edats, des de l’infant que quasi no sap parlar, i ens vol demanar alguna cosa, fins a l’adolescent que ens vol explicar un problema o una alegria i ho fa de manera acalorada, com hem vist amb el que jo vaig viure.