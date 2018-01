La carta als Reis: il.lusió i confiança

La carta als Reis, amb il.lusió i confiança

Què és la nostra imaginació al costat de la d’un nen que vol fer un tren amb un espàrrec?

Jules Renard:

S’acosta el dia de Reis, un dia exclusivament màgic que hem d’anar preparant. Fer una bona carta és el més important. Recomanem que sigui breu, concreta, que hi hagi poques coses però ben pensades i que estigui amarada d’agraïment.

Ja hem revisat la carta dels nostres fills. Al seu costat veiem que ells recorden totes les visites prèvies a aparadors de botigues, a llibreries, a la mirada conjunta de jocs als catàlegs on han escollit un bon joc de taula …

Tenim il·lusió. És una nit meravellosa en la que els patges tenim molta feina per anar amunt i avall de tots els carrers i ciutats sense oblidar-nos de ningú.

La confiança amb els tres reis que són uns savis reconeguts mundialment ens ajuden a tenir la seguretat que els nens rebran el que necessiten, Ells saben molt! I esperem joguines que desenvoluparan capacitats intel·lectuals, motores i afectives, i amb el joc compartit aprendran habilitats socials fonamentals per conviure, com la de tenir empatia i comprensió vers els més propers.

A la carta no hi faltaran aquells obsequis per pares, avis, la persona que ens dóna un cop de mà a la llar o per la canalla que no tenen una llar com la seva i els Reis els hi deixaran obsequis a aquella casa gran o a aquell hospital.

Ja només ens faltarà demanar alegria i bon humor pels pares, i ho escriurem una petita post data a la carta dels fills. I, amb ells portar la carta a la bústia o als representants dels reis, posar l’estrella damunt la cova de Betlem perquè els Reis trobin el camí per regalar or, encens i mirra al Nen del pessebre... Ells i els seus camells van avançant camí al Misteri. Un Misteri que ells saben que és real i que han fet un camí llarg per arribar-hi i amb constància sense perdre l’esperança, tot i que la estrella va desaparèixer durant una llarga estona!

Tu i jo ens afegim a la visita a Betlem, fem de patges i contemplem l’escena ...

Ja deia Segarra al poema de Nadal: “si no fos per aquesta nit tan clara seriem tros de carn i pensament que no coneix de on ve, ni a on va, ni a on para...”

Molt bon Any 2018 i que els Reis ens portin tot i més del que mereixem!!!