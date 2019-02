Viure alliberats

Tot just complerts els 80 anys de la mort d'Antonio Machado tinc la necessitat de recordar el bé que ens han fet moltes de les seves frases i avui - en destacar el sentit d'aquest epitafi que il.lustra el post - crec que una faula més moderna pot acompayar la fotografía.

Es tracta, tot plegat, de no crear-se necessitats i anar més lleugers per viure amb intensitat i felicitat la nostra vida ordinària.

Estarem d'acord que per ser feliços és important no acaparar el que no és necessari, i aquí va el següent per reflexionar:

La faula:

"Un home de negocis nord-americà estava a l‘embarcador d’un poblet coster de Mèxic quan va arribar una barca amb un sol tripulant i unes quantes tonyines molt grosses.

El nord-americà va felicitar el mexicà per la qualitat del peix i li va preguntar quant temps havia trigat a pescar-lo.

El mexicà replicà:

– Només una estoneta.

Llavors, el nord-americà va preguntar per què no s’havia quedat més temps per agafar més peixos.

El mexicà va dir que ja en tenia prou per a les necessitats de la seva família.

El nord-americà tornà a preguntar:

– Llavors, què fa vostè amb la resta del seu temps?

El mexicà contestà:

- Dormo fins tard, pesco una mica, jugo amb els meus fills, faig la migdiada amb la meva dona, vaig cada tarda al poble a prendre unes copes i a tocar la guitarra amb els amics. Tinc una vida plena i ocupada, senyor.

El nord-americà digué amb to burleta:

- Soc un graduat de Harvard i li podria donar un cop de mà. Hauria de dedicar més temps a la pesca i amb els guanys comprar-se una barca més gran. Amb els beneficis que li reportaria una barca més gran, podria comprar més barques. Amb el temps, podria fer-se una petita flota de barques de pesca. En lloc de vendre la seva captura a un intermediari, la podria vendre al majorista; fins i tot podria arribar a tenir la seva pròpia fàbrica de conserves. Controlaria el producte, el procés industrial i la comercialització. Hauria d’anar-se’n d’aquest poble i traslladar-se a Ciutat de Mèxic, després a Los Angeles i finalment a Nova York, on dirigiria la seva pròpia empresa en expansió.

- Però, senyor, quant temps trigaria tot això?

- De quinze a vint anys.

- I després, què?

- El nord-americà va esclatar a riure i digué que això seria la millor part: quan arribi el moment oportú, pot vendre l’empresa a borsa i fer-se molt ric. Guanyaria milions.

•Milions, senyor? I després, què? •Després es podria retirar. Anar-se’n a un petit poble coster on podria dormir fins tard, pescar una mica, jugar amb els seus néts, fer la migdiada amb la seva dona i anar-se’n a passejar al poble a les tardes a prendre unes copes i a tocar la guitarra amb els seus amics. •Bé, però si això és el que ja faig ara, senyor. Per què haig d’esperar vint anys?"

Per pensar... Per viure-ho... Per alliberar-se i anar lleugers d'equipatge... arribarem més lluny.