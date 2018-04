Sant Jordi i els enamorats

“Tenir algú amb qui compartir redueix les penes a la meitat i duplica les alegries.”

Mark Twain

Si em van encarregar a Editorial Cúpula que els hi escrivís el títol de “La receta del amor en pareja” va ser senzillament perquè duia seixanta anys de matrimoni amb l’home de la meva vida i volien que els expliqués com m’ho havia fet per tenir aquell aspecte feliç i per parlar d’ell amb tanta estima... i ho vaig acceptar!

Aquest llibre el signaré a la llibreria de Garbí de Via Augusta, 9 de Barcelona per Sant Jordi. De 6h. A 7h. De la tarda. Em fa il·lusió fer-ho en una festa tan nostra, la veritat. Un llibre d’amor, el dia de la rosa i el llibre!

Us he il·lustrat aquesta reflexió breu amb la coberta i una rosa. La parella estan construint cada dia el seu amor perquè tenen el desig d’aprendre cada dia a estimar més i millor.

Si miro de forma objectiva – objectivitat que dóna la distància – els anys passats amb la meva parella em sembla que sempre hem tingut bona complicitat i reciprocitat per ser positius i alegres i per resistir les dificultats (que podrien ser les espines de la rosa) amb el consol de tenir-nos un a l’altre. La veritat és que hem passat tants moments de bona comunicació i de riure junts que de les renuncies o dificultats n’ha nascut sempre la serenitat i el bon humor.

La nostra vida sempre ha estat viscuda amb la pràctica de fer feliç a l’altre i de comprendre les idees i sentiments diferents que hem tingut així com la d’animar-nos en la projecció professional que cadascú ha desitjat. Quan hi ha hagut diferències no hem cregut que s’havia acabat l’amor sinó que hem enfortit la relació de parella per l’acceptació.

Estic convençuda que un intercanvi de maneres de ser diferents poden millorar les dues personalitats.També escoltar el que ens diuen els fills ens ha ajudat a mantenir una comprensió pels signes de la societat actual amb formes de viure i de pensar allunyades de la nostra època de joventut.

Encara hi som en aquest Sant Jordi 2018 i, ens adaptem i considerem que són els nostres temps i estimem tot el que hi trobem que és molt bo, també i mirem endavant! Com diu Loren Kierkegaard: “La vida només pot ser compresa mirant enrera, però només pot ser viscuda mirant endavant.”

Demostrem el nostre amor a la parella amb aquella rosa i escollint el llibre que més li agradi. Un llibre d’ara o bé aquell que havíem llegit i es va quedar a la biblioteca dels pares o del nostre germà.

Anem tots a les llibreries i a les parades i pensem amb les nostres criatures. Trobarem meravelles per explicar i per gaudir de la seva alegria.