Ja s'acosten els Reis

S'acosten els Reis

Feliç 2019... tot jugant amb les nostres Criatures

Aquesta nit han passat

i han posat la mà als balcons ...

Els somnis dels infantons han granat.

Cap a Orient se'n van tornant

a llur reialme confús,

a regnar-hi tot pensant en Jesús.

Heu sentit avui el cor matinejador dels nens?

Heu sentit els rastres d'or, mirra, encens?

Joan Maragall

Vet aquí que estem acabant el 2018 i ens endinsem amb il.lusió al 2019. Ja hem viscut el Nadal amb alegría i molts hem pogut fer cagar el tió a cops de bastó i hem passat uns dies magnífics cantant o recitant poemes de Nadal. Les nostres criatures están animades perquè tenen el millor obsequi: un temps dedicat sense mirar el rellotge.

Ara ja els tenim preparats fent cua perquè la seva carta arribi als Reis amb puntualitat i tinguin joguines que esperen de fa temps.

I nosaltres ens fem la nostra llista i parlem amb els avis del que volem de la seva. La llista ha de ser breu…. Massa joguines dispersa, ja ho sabem!

I… pensem per escollir bé. Per això us deixo petits suggeriments:

A l’hora de escollir una joguina, és necessari reflexionar sobre quin tipus de jocs podem realitzar i el procés evolutiu del nen. Qualsevol joc encertat establirà les bases de l’aprenentatge del nostre fill. Dels tres als sis o set anys, als nens els agrada imitar el món que els envolta i fer volar la imaginació. Per a ells, una forma de passar-ho molt bé és amb les disfresses. O si el deixem sol amb la capsa de cartró que embolicava un regal voluminós, és probable que quan tornem trobem que ha apartat la joguina i, amb cotxets en fila, hagi inventat un garatge, una casa per ficar-s’hi dintre o un vaixell per solcar l’oceà. Serà un artista, serà un piloto de cotxes o de vaixells, o serà un okupa? No ho sabem.

El que sí sabem és que amb els seu joc imagina, descobreix, imita, aprèn i m’atreveixo a dir, que es concentra com ho haurà de fer més endavant amb l’estudi.

Juguem amb els fills.

Ben aviat, casa nostra s’omplirà de pantalles, i els jocs de consoles seran els favorits del nostre fill, els quals li proporcionaran agilitat; però, mentrestant no arribi aquest dia, participem del seu joc i descansem amb ell per desconnectar de la feina i de les preocupacions, divertir-nos i passar-ho bé.

El joc amb els nostres fills ens ajudarà a gaudir de bons moments afectius, i fonamentarem la seva autoestima felicitant-lo quan hagi aconseguit un èxit i omplint-lo de petons i abraçades per reforçar el vincle afectiu que té amb els pares. Creixarà amb autoestima que li serà útil per obtenir seguretat i comprendre els altres amb empatia quan jugui i ho passarà millor. Compartir les joguines i imaginar noves fórmules en el joc el farà, també més sociable.

Comencem aquests Reis de l’any 2019 donant importància al joc. Podem tenir a mà un calaix amb tisores rodones, retallables, cartolines de colors, plastilines, ceres, folis, etc... per distreure’l quan no podem sortir de casa.

I ... enllustrem les sabates, les deixem al balcó... parem la taula amb torrons i vi dolç pels Reis perquè facin una mica d’estada a la sala de casa.... van cansats aquesta nit.

I SEMPRE amb alegria i disponibilitat vers els nostres fills. Crear un fort vincle afectiu amb ells de petits anima a la confiança i a créixer equilibradament... I el Reis que venen d’Orient estat decidits a ajudar-nos!

I, avui que s’està acabant l’any, només volia donar-vos les gràcies per tantes vegades que compartiu aquest bloc o que destineu uns minuts de lectura per reflexionar amb mi sobre la convivència...

Bon Any 2019.