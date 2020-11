Martí Torras: “Molts poemes parlen de coses de la nostra generació, una infantesa que no era tan digital”

Vers per on – Poesia Pop és el títol del nou espectacle de la companyia Pentina el Gat, una de les companyies d’animació més experimentades del país. Martí Torras els ha dirigit en aquesta nova aventura, que s’estrena aquest cap de setmana, basada en la poesia de Núria Freixa, a la qual li han posat música de diversos estils. Vers per on és un espectacle que reivindica la poesia, un gènere que ha resultat “menystingut”, segons explica Torras, però que “és molt més present a les nostres vides del que pensem”.

Núria Freixa és una poeta, una mestra osonenca que exerceix a Tarragona, amant del teatre i la literatura. Freixa ha publicat Versos a Galet, un recull de poemes d’escola i carrer, amb il·lustracions de Marta Mateos (Ed. Neopàtria, 2016) i Surts a jugar? (Ed. Neopàtria, 2018), amb il·lustracions de Sofía Lana Martín. El fet que els seus poemes tinguessin tant bona entrada a l’escola va ser un dels motius pels quals el grup que lidera Sam Atencia es fixés en ells pel seu nou espectacle.

Una mirada extrena

Martí Torras explica que Pentina el Gat, després de contactar amb Freixa i quedar d’acord amb ella, el van trucar perquè volien “una mirada externa que fins ara no havien tingut”. Torras, que coneixia a un dels membres del grup i per aquest vincle van entrar en contacte amb ell, a més del coneixement de la seva trajectòria, explica que el punt de partida de l’espectacle són els poemes dels dos llibres que ha publicat Freixa. El director explica com, a poc a poc, van anar bastint l’espectacle: “El grup va musicar un seguit de poemes, resultant cançons de diversos gèneres, des del pop fins al reggae. Pentina el Gat sempre ha treballat amb una sonoritat eclèctica, però moderna, en relació a d’altres grups d’animació infantil”.

El grup ja veia que alguns dels poemes esdevindrien bons temes i que d’altres requeririen una mica més de feina. En tot cas, li van demanar a Martí Torras, a més de la direcció, que ideés una dramatúrgia adequada per relligar-ho tot. Torras explica que, en submergir-se en l’obra de Freixa, va descobrir d’altres poemes útils per explicar la història i que al final “ha estat una feina molt lligada al fet d’especular a partir dels poemes de la Núria, crear unes cançons i inserir-les en la història que expliquem”.

Un recital accidentat

En aquest espectacle, que també té un component teatral, es combina la música i el text. El públic aparentment acudeix a un recital de poesia, en què una rapsode està recolzada per un grup musical. Però la rapsode no arriba. La que sí que arriba, a darrera hora, és la cantant del grup i comença el joc, en què els músics, els quals inicialment argumenten que no els agrada la poesia, no es dediquen només a crear l’ambient sonor del recital, sinó que musiquen els poemes que canta la noia. A través d’aquesta situació, Pentina el Gat tracta de transmetre al seu públic la importància de la poesia i que descobreixi que, al darrera de les cançons hi ha, precisament, la poesia, “un gènere menystingut”, diu Torras.

El director de l’espectacle explica que ha estat fàcil treballar amb la poesia de la Núria Freixa: “És molt evocativa –diu Torras-, molts poemes parlen de coses que són de la nostra generació, d’una infantesa que no era tan digital, de joguines com la baldufa, la xarranca o coses que sabem que els infants han anat perdent. És com posar el focus en què fèiem abans quan no teníem res per jugar”. De fet, una de les coses que va atreure el grup és que Freixa parla d’aquest seguit de coses més aviat casolanes i d’un univers que s’allunya del món digital, que ha inspirat un muntatge en el qual la posada en escena és un joc constant amb els infants.

Un espectacle una mica “brossià”

La idea inicial és que l’espectacle es pugui fer a tot arreu, però es tracta sobretot d’un espectacle de sala. Torras, interrogat durat el procés de creació i, per tant, amb algunes coses encara per determinar, explica que treballen també amb la poesia visual i volen “provar de fer alguna cosa a partir d’audiovisuals molt senzills, molt simples, d’un aspecte gairebé brossià, però la idea és donar-li un contingut escènic en una caixa, tancar-ho tot bé, il·luminar-ho molt bé i posar-hi molta cura. Pentina el Gat fa força anys que fa carrer i la veritat és que volem jugar molt amb aquesta atenció i la cura que mereix la poesia. No es descarta, però, dur l’espectacle al carrer perquè, ja ho sabem, el mercat mana”.

Martí Torras se sent “com si hagués entrat en una família, els hagués sacsejat una mica i els hagués posat un mirall al davant. La idea de Pentina el Gat era no veure modificada la seva zona de confort i que determinades decisions no depenguessin d’ells, sinó que ja venien donades per la direcció, tot i que algunes també s’han pres de manera conjunta”. El director remarca que no volien fer res barroc o recarregat, sinó que opta per la senzillesa, perquè “la força de l’espectacle està en la música –que és original-, la participació directa dels nens i nenes espectadors i l’aspecte visual, que remet en ocasions al món brossià”.

La música, el vehicle perfecte per a la poesia

Aquest espectacle està pensat per a infants a partir de 7 anys, però tot i això, per a Torras “la música connecta amb la gent de seguida, independentment de l’edat. Aquest és el meravellós poder que tenen els músics. La història és senzilla per tal que els menuts l’entenguin, però també és útil per fer entendre als grans que la lectura de poesia no ha de fer por, no és avorrida sinó que és una finestra que s’obre a la imaginació”. La paraula a seques costa més d’escoltar, en canvi és més fàcil de transmetre a través de la música, perquè entra gairebé sense adonar-nos-en i pot modificar un estat, pot generar una emoció o un sentiment, pot resultar evocadora. Torras es mostra molt satisfet de l’experiència: “En els meus espectacles sempre miro de posar-hi música en directe, perquè m’agrada la interacció, aquesta varietat de llenguatges artístics. A més, té la seva dificultat anar al teatre i concentrar-se, de manera que aquesta és una manera de fer-ho més dinàmic”.

Vers per on era una de les estrenes previstes en l’edició d’enguany de la Mostra Igualada, però el primer confinament no ho va fer possible. El grup que lidera Sam Atencia i està format per Pol Soler, Xef Vila i Sílvia Dotti, va perdre, com altres companyies, oportunitats per començar a exhibir l’espectacle, però confien que a partir d’ara es reactivi el mercat. De moment aquest cap de setmana, -diumenge 29 de novembre a les 5 de la tarda-, Vers per on-Poesia Pop s’estrenarà a la Sala La Canal de Tona. Com diuen en el món de les arts escèniques, molta merda!

L'espectacle continua a escenafamiliar.cat

Fotos: Arian Botey.