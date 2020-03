Hi ha alternatives a confinar els infants 24 hores al dia a casa pel coronavirus?

Abans de tot, una prèvia: En cap cas es tracta de posar en perill la salut pública, i cal en tot moment complir al peu de la lletra les instruccions que han donat les autoritats sanitàries per aconseguir, entre tots, frenar la propagació del coronavirus. Per responsabilitat, quedem-nos a casa.



Dit això.



Quin protagonisme ha donat cada país als infants a l'hora de dissenyar l'estratègia per superar la pandèmia? Quin espai s'ha donat a les necessitats fisiològiques dels nens de moure’s i jugar a l'aire lliure, de rebre la vitamina D del sol, o de respirar aire fresc, que són fonamentals per la seva salut, desenvolupament, benestar i creixement? Dos exemples totalment oposats: mentre el text que declara l'estat d'alarma a Espanya no fa cap referència als nens i les seves necessitats -però parla diverses vegades dels animals de companyia-, en plena gestió del coronavirus, el primer ministre suec va donar una roda de premsa per contestar només les preguntes dels nens i nenes sobre el Covid-19.



A l'estat espanyol –com havia fet anteriorment Itàlia, dos països on l'emergència sanitària és especialment greu- l'estat d'alarma aprovat el 14 de març va suspendre l'activitat educativa presencial a tots els centres, i limita la lliure circulació de les persones. És a dir, que de facto, obliga els nens i nenes a quedar-se tot el dia a casa. A casa carregats de deures escolars, amb un excés de pantalles, en espais tancats sovint sense balcó ni terrassa, i amb adults potser angoixats per la por a la malaltia, per haver d'(intentar) teletreballar, o fins i tot per les pèrdues econòmiques que fan que els números no surtin. Era realment l'única manera de fer-ho?



A França, el govern considera que "les sortides són indispensables a l'equilibri dels nens" i per això s'autoritza a anar a espais oberts propers al domicili, tot respectant les distàncies i evitant agrupar-se. De fet, el Primer Ministre, Edouard Philippe, va fer una menció expressa als nens quan va anunciar l'enduriment de les mesures adoptades per alentir la propagació del Covid-19. Les famílies, va explicar, poden sortir amb els seus fills a fer un volt cada dia amb només dues limitacions: el passeig ha de fer-se en un radi d'un quilòmetre al voltant de casa, i només pot durar una hora al dia.



Similar és el cas de Bèlgica, on es van tancar les escoles quan al país només hi havia hagut 3 morts per coronavirus i, tot i que al cap d'una setmana les mesures es van endurir encara més, a dia d'avui encara es permet a tothom sortir a caminar o córrer, sol o amb els familiars que viuen sota el mateix sostre. I això, evidentment, inclou els nens."L'activitat a l'aire lliure està no només autoritzada sinó aconsellada", van explicar les autoritats federals. Així, per exemple, els nens poden sortir cada dia una estona a passejar als parcs –que encara estan oberts- tot i que les zones de joc estan tancades i es prohibeix seure als bancs i a la gespa.



Suècia fa encara un pas més enllà i prefereix apostar per fer recomanacions en comptes de donar ordres de confinament i imposar mesures dràstiques. I si bé l'educació de Batxillerat en amunt es fa a distància, es fomenta el teletreball, i es demana als ciutadans que actuïn responsablement, respectant les distàncies de seguretat i rentant-se les mans, les escoles encara continuen obertes. Les autoritats consideren menys perjudicial socialment mantenir les escoles obertes, ja que tancar-les comportaria l'aïllament de molts nens. A Suècia es considera l'escola com un espai de protecció per molts infants, un espai que no només ofereix educació sinó també alimentació, i relacions sanes. I és aquesta consciència de la centralitat del paper de l'escola en el desenvolupament del nen que fa que el govern es resisteixi a tancar-les.



Potser els governs europeus podrien incloure una mirada empàtica i respectuosa cap als infants quan es plantegin la propera onada de mesures en la gestió de la pandèmia del Covid-19, i mirar d'incloure –tot respectant les indicacions dels experts i sempre que no impliqui cap risc per la salut pública- la possibilitat que els nens puguin sortir a l'aire lliure. En aquest sentit, han aparegut iniciatives com aquesta petició a change.org que demana respecte als drets i les necessitats dels infants en la crisi del coronavirus.