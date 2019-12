Esmorza com un dia qualsevol

El dia de Nadal o Sant Esteve has d’esmorzar com si fos un dissabte qualsevol. És a dir, menjant el que menjaries cada dia. Menjar menys per deixar lloc al dinar no és una bona idea. Encara més: és recomanable fer un petit snack saludable a mig matí (una peça de fruita, un iogurt, un petit entrepà integral o un grapadet de fruita seca).

Abans del dolç, una mica de fruita

Com que és un dia de festa, pots preparar la fruita perquè sigui llaminera, fent, per exemple, un carpaccio de fruita amb cacau en pols o canyella. Fins i tot hi podries afegir un rajolí de xocolata negra desfeta sense sucres afegits.

Don’t skip dinner after Christmas lunch You could have a salad, vegetable soup or wholemeal pasta soup, and a piece of fruit

Arriba als torrons amb un foradet

Per Nadal la taula s’omple de viandes delicioses, però et recomanem que no t’atipis del tot, sinó que procuris arribar als torrons amb un foradet a l’estómac.

No t’afartis de torrons

Ja ho sabem: els torrons són boníssims, i només apareixen per Nadal. Però això no vol dir que te’ls hagis de menjar tots d’una tacada. La quantitat recomanable per àpat és una mida equivalent al gruix de dos dels teus dits.

Eat fruit Introduce oranges, mandarins or kiwis as your Christmas dessert

Posa l’aigua a la taula

El millor acompanyant per als àpats de Nadal és l’aigua. Procura que sempre n’hi hagi a la taula. Si, a més, aquell dia et ve de gust algun refresc ensucrat o edulcorat, és preferible que el consumeixis en llauna, perquè així en tindràs la quantitat justa. Ah, i si la comparteixes amb els germans o els cosins, encaramillor!

Vocabulary to introduce: introduir dessert: postres to skip: saltar-se dinner: sopar lunch: dinar salad: amanida soup: sopa wholemeal: integral

Amb la col·laboració de Guillermo Mena Sánchez, doctor en nutrició i metabolisme