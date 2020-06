On els comprem?

A l’hora de comprar els petards, els coets i la resta d’articles pirotècnics, busqueu sempre botigues autoritzades. Un cop els tingueu, poseu-los a dins d’una bossa. No els porteu mai a les butxaques, podria ser perillós.

Com els triem?

Els petards es classifiquen en tres grups: F1, F2 i F3. Els de la categoria F1 tenen menys càrrega i són més segurs. Estan pensats per a nens i nenes de més de 12 anys. S’utilitzen a la mà i a distància de 2 metres entre persones. Dins d’aquest grup hi ha les bengales, les fonts petites o els trons d’impacte. A la categoria F2 hi ha els articles que pots fer servir si tens 16 anys o més. Per exemple, les fonts mitjanes i grans, les bateries petites i mitjanes o els efectes volants senzills. Aquests són per utilitzar a 8 metres de distància entre persones. Finalment, els de categoria F3 estan destinats als majors de 18 anys. Hi entren les bateries, els trons i els coets, i la distància de seguretat és de 15 metres.

Crack yourself up -What do you get when you cross a dinosaur with a firework? -Dinomite!

Com els encenem?

Abans d’encendre els petards llegiu bé les instruccions. No els llanceu mai amb les mans ni els poseu a prop de la cara o la resta del cos. Tampoc els llanceu contra altres persones.

Vols passar una bona estona? Clica aquí! Passatemps Zoom

On els encenem?

Els coets s’han d’encendre sempre de manera segura. Això vol dir que, per exemple, no s’han de ficar mai a dins d’una totxana o una ampolla, perquè en explotar podrien fer metralla, i tots aquests bocins que surten disparats us podrien fer molt de mal.

The very first ones Fireworks were first developed in China

Com disparem els coets?

El millor és fer servir una coetera. Mai els heu de sostenir amb la mà ni fer servir una coetera trencada, perquè el coet podria sortir disparat cap a una direcció inesperada. Una altra cosa important és que no heu de llançar mai coets a menys de 500 m de zones boscoses.

Did you know? Blue is the hardest firework color to produce

I si un petard no peta?

No us hi acosteu fins al cap de mitja hora. Llavors, remulleu-lo bé abans d’agafar-lo.

Vocabulary Fireworks: focs artificials Blue: blau Hardest: el més difícil Dinosaur: dinosaure

Amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants de Focs Artificials d'Espanya (ACFAE)