Com l’hem de cuidar?

Tant és si apareix a casa per sorpresa com si el vas a buscar al bosc, el tió té gana i fred. Per això li has de buscar un raconet i tapar-lo amb una manta perquè estigui ben calentó. Després li has de donar menjar perquè recuperi les forces. Pensa que com més l’atipis més cagarà després. Sobretot, que no passi gana!

Quants tions hi ha?

Desenes, centenars, milers… tants com cases i nens que l’esperen. I no n’hi ha dos que siguin del tot iguals, perquè els tions, com les persones, s’assemblen entre ells però també tenen alguna cosa que els fa diferents i únics.

Two of a kind The Tió is not the only pooping Christmas character in Catalonia. We also have the Caganer!

Quan caga?

La tradició mana que el tió es fa cagar la nit de Nadal. És a dir, el 24 de desembre al vespre. Però hi ha cases on s’estimen més fer-lo cagar el 25 o fins i tot el 26, dia de Sant Esteve. Ah, i també hi ha tions que caguen abans, com els que arriben a les escoles o a les places dels pobles i ciutats. Com que són éssers màgics, de vegades se salten les normes.

Què significa, el tió?

Antigament el tió era una mena d’amulet protector de la llar, que arribava amb l’hivern. A les cases agafaven aquest tió o tronc i el feien cremar al foc a terra per tenir un any pròsper. Després en recollien les cendres i les escampaven per les cases i els conreus per conjurar la bona fortuna.

How does your Tió show up? Some Tions appear in very unusual ways. While some remain in the shops waiting to be adopted, others materialise inside the houses. And there are even some who ring the doorbell

Un cagatió o un tió que caga?

Com en dieu, a casa, del tronc que caga per Nadal? Tot i que molta gent l’anomena cagatió, el nom correcte és, simplement, tió. El cagatió és l’acció de picar perquè cagui. És a dir, quan ens posem tots al voltant del tió i li fumem cops de bastó, estem fent el cagatió.