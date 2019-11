Què són?

Un satèl·lit és un cos celeste que gira al voltant d’un planeta. Hi ha satèl·lits naturals, com la Lluna, que gira al voltant de la Terra, i satèl·lits artificials, com per exemple el Meteosat, que orbita al voltant del nostre planeta per recollir informació meteorològica.

Tots els planetes tenen satèl·lits naturals?

No. I, a més, hi ha planetes que en tenen molts i d’altres molt pocs. Mercuri i Venus, per exemple, no en tenen, mentre que Júpiter en té més de setanta.

The very first satellite In 1957, the Soviet Union launched Sputnik 1, the world’s first artificial satellite to be sent into space orbit

Per a què serveixen els satèl·lits artificials?

Aquests aparells construïts per l’ésser humà ens proporcionen molta informació sobre el nostre planeta i també recullen dades de l’espai. Així, per exemple, hi ha satèl·lits que ens ajuden a fer la previsió del temps, altres que faciliten la telefonia mòbil o els senyals de televisió, i altres que són els responsables del programa de geolocalització o GPS que fem servir tan sovint.

Did you know? Planets and satellites revolve around a more massive body

Com funcionen?

Els satèl·lits s’envien a l’espai amb coets. N’hi ha de moltes mides i formes, i com que estan tant de temps en òrbita han de tenir una font d’energia perdurable. Per això molts satèl·lits artificials s’alimenten amb panells solars.