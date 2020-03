Què són?

Una sèrie de televisió és una història que s’emet per parts o capítols. Els capítols, per la seva banda, s’agrupen en temporades. Hi ha sèries curtes, d’una sola temporada, i sèries que es poden allargar durant anys.

Qui hi surt?

Les sèries ens expliquen històries que solen tenir sempre els mateixos protagonistes. Quan les sèries són molt llargues, alguns d’aquests personatges poden desaparèixer i entrar-n’hi de nous.

Forever young (and yellow) The Simpsons is one of the longest-running shows in television history. It’s currently in its 31st season (and the characters still haven’t aged)

Qui les escriu?

Al darrere de cada sèrie hi ha un equip de guionistes, que són les persones que escriuen els textos i les situacions que veiem a la televisió. Hi ha guions que es fan a partir d’idees originals o noves, i d’altres que es basen en pel·lícules d’èxit, com per exemple Star Wars, i novel·les, com Joc de tron s.

Què és un ‘spin-off’?

Quan d’una sèrie se’n crea una altra a partir d’un dels personatges, es diu que s’ha fet un spin-off. És el que va passar amb Merlí. Sapere aude, que és un spin-off de la sèrie Merlí.

Can’t wait? The second season of Les de l’hoquei will be released on March 30th

I un cameo?

A les sèries més famoses és habitual que hi hagi cameos. És a dir, que hi apareguin de manera puntual persones famoses, com ara actors molt coneguts, esportistes, músics i altres celebritats. De vegades hi interpreten un paper, i de vegades fan d’ells mateixos.