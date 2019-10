Una llavor deliciosa

El pinyó és la llavor de la pinya, que és el fruit del pi pinyer ( Pinus pinea ). És tou i d’aspecte blanquinós, i està envoltat d’una clova molt dura. És de la família dels fruits secs, i el trobem sovint a la pastisseria, sobretot a les coques i els panellets.

De tres en tres

Els pins pinyers triguen tres anys a fer pinyons. Al mes de maig del primer any, la flor anuncia que allà hi haurà una pinya. L’any següent ja es pot veure, però encara és petita. I al tercer any, a partir del mes de novembre, les pinyes ja són ben grosses i farcides de pinyons. Llavors és quan es cullen.

Better than a pill Pine nuts are an excellent source of proteins, which help boost your energy

Com es pelen?

Pelar un pinyó és molt senzill, però pelar-ne milers és una feinada. Per això, les empreses que cultiven i venen pinyons fan servir mecanismes automàtics. Primer, se submergeixen les pinyes en aigua calenta per estovar-les. Després, unes màquines en treuen les cloves, que passen per uns assecadors. Els pinyons s’obtenen trencant de manera mecànica aquestes cloves, i després encara se n’ha de retirar la pela marró. Ben pelats, els pinyons encara es repassen un per un i es retiren els que no estan prou bé.

Did you know? Pine nuts are one of the main ingredients in pesto sauce

Boqueta de pinyó

Són unes quantes les frases fetes sobre pinyons. Si et diuen que tens “boca de pinyó”, t’estan afalagant, perquè la teva boca és petitona i bonica. D’algú que és molt primmirat amb el menjar, en diem que “no vol sinó pinyons pelats”. Ara, si sents que algú “va a pinyó fix”, és a dir, que és molt obstinat, sàpigues que aquesta expressió no té res a veure amb el fruit de les pinyes, sinó amb el ciclisme.