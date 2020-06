No m’enfonso!

Quin és millor?

Dins de l’aigua el millor sistema són les armilles o bombolles. Els flotadors o braçals no són la millor opció perquè es poden punxar, desinflar o fins i tot et podrien lliscar i perdre’s dins de l’aigua. Si els fas servir, mira que estiguin fets de poliestirè, un material que ens recorda el suro.

What makes something float or sink? Floating or sinking depends on the density of the material

No et refiïs dels pelicans

Jugar a la piscina amb figures inflables amb formes d’animals pot ser molt divertit, però has de recordar que només són joguines i que no serveixen per nedar amb seguretat. Amb els matalassos inflables passa el mateix. A més, si els portes a la platja, un corrent d’aigua els podria fer entrar massa endins.

Vols passar una estona divertida? Clica aquí! Passatemps Zoom

Fora vergonya!

¿Oi que no tots aprenem a parlar, a caminar o a escriure al mateix moment? Doncs amb la natació passa el mateix. Potser tens amics que ja saben nedar i bussejar i a tu encara et fa una mica de por. No passa res, ja n’aprendràs. Mentrestant, però, has de fer servir elements de flotació. Et donem la nostra paraula que et divertiràs igual.

Did you know? No object can float without some part of it being below the surface of the water

Sempre alerta!

Tots aquests sistemes fan que no t’enfonsis, però mai has d’abaixar la guàrdia. És per això que el millor sistema per estar ben segur dins de l’aigua és no fer bestieses. I tenir sempre a prop una persona gran que es banyi amb tu o, simplement, no et perdi de vista.

Crack yourself up -Knock, knock -Who’s there? -Arya -Arya, who? -Arya ready to go swimming?

A bord, també protegits

Els nens també heu de portar armilles salvavides quan feu esports aquàtics, com paddle surf, o quan pugeu en una embarcació, ja sigui un vaixell o un simple patí.