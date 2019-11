La carmanyola ecològica

L’entrepà més enrotllat

Els embolcalls de roba plastificada per a l’entrepà són una bona opció. N’hi ha de totes les mides i són fàcils de netejar, amb un drap humit o directament a la rentadora. A més, un cop t’has cruspit l’esmorzar els pots desar a la motxilla còmodament, perquè ocupen molt poc espai.

I els coberts?

¿Sabies que l’any 2021 estaran prohibits a tota la Unió Europea els estris de plàstic d’un sol ús, com els coberts o les palletes? No cal que t’esperis. Escull sempre coberts de metall o de fusta, i palletes de plàstic rígid, reutilitzables.

An environmentallyfriendly makeover Bamboo lunch boxes are made from bamboo fibre, a 100% environmentally-friendly material

L’aigua, en ampolles reutilitzables

Rebaixar el consum d’ampolles d’aigua de plàstic és crucial. Si hi vols col·laborar, utilitza sempre una cantimplora per anar a l’escola. I, com passa amb les carmanyoles, recorda que hi ha envasos d’acer inoxidable o de vidre. Una altra alternativa és beure aigua de l’aixeta de l’escola, de manera que només necessitis tenir un got a classe.

La fruita, a la bossa

Si ets dels que esmorzen bé abans de sortir de casa i a mig matí només menges una mica de fruita, sempre te la pots emportar dins d’una bosseta de roba.

Will you take up the challenge? Ask your parents to swap paper napkins for reusable cloth napkins

Carmanyoles sense plàstic

Les carmanyoles són el recipient més còmode per portar el menjar. Però pots evitar el plàstic escollint recipients elaborats amb vidre, acer inoxidable o fins i tot bambú.