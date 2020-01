Or, encens, mirra… i carbó!

Els Evangelis detallen que Melcior, Gaspar i Baltasar van oferir or, encens i mirra al Nen Jesús. És per això que la nit del 5 al 6 de gener, aquests mateixos reis també reparteixen regals als nens i nenes. Però com que ells ho veuen tot, també saben qui no ha fet gaire bondat. Llavors l’hi fan saber deixant-li un bocinet de carbó.

Els Reis miners!

Cada mes de desembre els Reis d’Orient van al Museu de les Mines de Cercs, al Berguedà, a recollir personalment la seva comanda de carbó. Ells mateixos s’enfilen al trenet miner i s’endinsen a la mina de Sant Romà per recollir els sacs de carbó que necessiten. Acostumen a anar-hi la setmana abans de Nadal, i molts nens i nenes aprofiten aquell dia per saludar-los.

Un carbó tan màgic com els Reis

Ses Majestats són molt savis i generosos, però també una mica juganers. Per això sovint deixen carbó dolç, fet amb sucre o xocolata, perquè els nens i nenes no estiguin tristos. A ells els agrada que tothom estigui content, fins i tot aquells que, en algun moment, han fet alguna malifeta.

Uns Reis que ho saben tot

Encara que tu no els vegis, els Reis d’Orient tenen espietes arreu, que els informen de tot el que fem i el que no fem. Així que per molt que mirem de dissimular, ells saben si ens mereixem un bocinet de carbó. Fins i tot en reparteixen entre les persones grans!