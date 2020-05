Ets llaminer?

De què estan fetes les llaminadures?

Les llaminadures com els ossets de gominola es fan amb tres ingredients principals: sucre, gelatina i àcid cítric. Després se’ls afegeixen colorants i saboritzants, que els donen color i gust.

Sucre a dojo

El principal problema de les llaminadures és que tenen una gran quantitat de sucre. Com més dures i seques siguin, més n’hi haurà. En algunes, el percentatge arriba al 90%, gairebé és com si ens empasséssim una culleradeta de sucre.

Per què no n’hem d’abusar?

El sucre que trobem de manera natural en aliments com la fruita no és dolent, però si en mengem massa, com quan ingerim moltes llaminadures, pot causar problemes de salut. Un altre inconvenient de les llaminadures és que, com que sovint es queden enganxades a les dents, poden provocar càries.

El dolç extrem

I encara hi ha un tercer motiu per no menjar gaires llaminadures: ens podem acabar acostumant al seu gust dolç tan intens. Llavors trobarem que la resta d’aliments que són dolços de manera natural, com la fruita, no ho són prou.

Per què ens agraden?

Ingerir substàncies com el sucre genera satisfacció i benestar. És per això que les llaminadures ens agraden tant. Però, atenció, això no vol dir que per tenir benestar haguem de menjar llaminadures. La felicitat no està en els aliments!

Llaminadures naturals

Una bona alternativa a les llaminadures són les fruites d’estiu, com les cireres o les mores. També pots picar fruita seca, panses o dàtils. I si tens un desig irresistible de menjar alguna cosa dolça, tria aliments més saludables que les gominoles, com ara la xocolata negra.