Jo de gran vull ser… periodista!

El juny del 2018 quaranta-quatre nois i noies van viure durant una setmana una experiència inoblidable: van aprendre a fer de periodistes amb professionals de l’ARA en la primera edició del Campus de Periodisme, organitzat amb Fundesplai. Va ser un projecte sorgit del grup d’innovació del diari, i l’acollida va ser tan bona que, abans de començar, es van haver de duplicar les places inicialment ofertades. Un any després, arran de l’èxit de la primera edició, les portes del Centre Esplai, al Prat de Llobregat, tornaran a obrir-se per acollir una nova fornada de futurs periodistes, joves amb inquietuds i moltes ganes d’explorar i explicar el món que els envolta.

Enguany la cita tindrà lloc de l’1 al 6 de juliol, amb el doble de places disponibles (un total de vuitanta-vuit) per a joves d’entre 12 i 14 anys. El campus, a més, comptarà amb el patrocini i la implicació de Mercabarna, gràcies al qual la lluita contra el malbaratament alimentari i l’alimentació saludable seran eixos vertebradors de molts dels tallers que s’impartiran al llarg de la setmana. “A Fundesplai ens sentim orgullosos de col·laborar-hi, per segon any consecutiu”, explica Cristina Rodríguez, directora general de programes i gestió de Fundesplai. “Estem posant tota la nostra energia i experiència per mantenir o superar el nivell de satisfacció dels participants en la primera edició, que va ser molt elevat”. “El compromís de l’ARA amb l’educació i el lleure dels infants, així com també amb la comunitat del diari, és absolut; per aquest motiu volem repetir el campus aquest any i doblar l’aposta, amb més places per al juliol i una nova convocatòria per al setembre”, avança Ignasi Aragay, director adjunt del diari ARA. Josep Tejedo, director general de Mercabarna, explica que el seu objectiu és “que els nens i nenes que participin en el campus s’ho passin d’allò més bé a Mercabarna coneixent una ciutat alimentària plena de colors i olors, que proveeix Catalunya de productes frescos i saludables, al mateix temps que participen en tallers que promouen uns hàbits alimentaris sans i equilibrats”.

A través del Campus de Periodisme de l’ARA, els vuitanta-vuit nois i noies que hi participin tindran la possibilitat de compartir cinc dies de convivència -passaran la nit a les instal·lacions de Fundesplai-, en què combinaran els tallers periodístics amb les activitats lúdiques: vela, caiac, paddle surf, bicicletada pels espais naturals del delta del Llobregat… Tot en un entorn molt especial a prop de la ciutat de Barcelona, on els nois i noies aprendran jugant mentre es nodreixen de les experiències de professionals de l’ARA com Antoni Bassas -que els ensenyarà a cantar els gols-, les reporteres de televisió Marta Masdeu i Alba Om, el fotoperiodista Xavier Bertral i la periodista de ràdio Noemí Prous, i la coordinadora del Criatures, Aure Farran, entre d’altres.

L’objectiu del campus, que compta amb la col·laboració de la Cadena SER i Ràdio Estel, és que els nois i noies coneguin les nocions bàsiques del periodisme per entendre la importància de tenir uns mitjans de comunicació de qualitat que formin i informin, i de ser ciutadans amb esperit crític. En la sessió d’inauguració de l’any passat, el periodista Toni Padilla ho va explicar així: “Com a periodistes, us heu de preguntar sempre el perquè de tot. A mesura que us feu preguntes comenceu un camí que no sabeu on acaba, i això és bonic. Us poden ensenyar a locutar i a escriure millor, però la curiositat ja la teniu, i és el més important”.

FER DE PERIODISTES

De nou, la inauguració del campus anirà a càrrec d’Antoni Bassas, que ensenyarà els nois i noies a cantar els gols, una experiència que l’any passat els va sorprendre per la seva dificultat. “Quan ho sents a la ràdio o a la tele sembla més fàcil”, van reconèixer alguns dels participants després de la primera sessió, en què els aprenents de periodistes van descobrir com improvisar (amb l’aparició, fins i tot, d’una cabra al terreny de joc).

A banda, els nois i noies podran escoltar la seva veu a través dels micròfons de la Cadena SER, Los 40 Principales i Ràdio Estel, amb un taller impartit per professionals de les tres cadenes que els ensenyaran els millors trucs per dissimular els nervis i engrescar els oients amb la radiofórmula. També aprendran les normes bàsiques del periodisme d’investigació amb una reportera de l’ARA, mitjançant una gimcana pels voltants de l’alberg Centre Esplai seguint una sèrie de pistes informatives (algunes de les quals falses) que els portaran a descobrir entitats d’interès del barri, com els Espigoladors, referents en la lluita contra el malbaratament alimentari.

ALIMENTACIÓ SALUDABLE

La problemàtica del malbaratament alimentari i l’alimentació saludable serà un element recurrent en els continguts del campus, i és per això que el taller de fotografia, a càrrec de Xavier Bertral, tindrà lloc a Mercabarna, on els participants del campus tindran la possibilitat de veure de primera mà l’origen dels aliments que després poden trobar als supermercats i botigues del barri. Algunes de les fotos que facin, de nou, apareixeran publicades a la secció 'Mirades' del diari, amb la col·laboració de l’estudi Casanovafoto.

La problemàtica del malbaratament alimentari i l’alimentació saludable serà un element recurrent en els continguts del campus

També es familiaritzaran amb les càmeres de vídeo amb l’equip de TV de l’ARA, amb la gravació de clips informatius que l’últim dia s’inclouran en un magazín especial en directe davant de les famílies. A més, els aprenents de periodista visitaran la redacció del diari ARA i els estudis de la Cadena SER, on professionals de la casa els explicaran com funciona cada secció, a més de poder accedir al plató on Antoni Bassas grava les entrevistes o als estudis on treballen els professionals de la ràdio.

COM OPTAR A UNA PLAÇA?

En aquesta segona edició s’obren 88 places per a nascuts el 2005, 2006 o 2007. Si hi esteu interessats, caldrà fer la preinscripció (online a través de Promo.ara.cat/campus-periodisme o trucant al 674 72 82 26) abans del 3 de maig, adjuntant un arxiu de vídeo de menys d’un minut (fet amb telèfon mòbil i en format horitzontal) indicant el nom, l’edat i la població i on s’expliqui què representa per a ells el periodisme i per què voldrien participar en el Campus. El 17 de maig es comunicarà la llista de participants.