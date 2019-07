Una setmana aprenent a fer de periodistes

Havien marcat el dia al calendari i, finalment, el dia va arribar. Un total de 83 nois i noies d’entre 12 i 14 anys van desplaçar-se dilluns 1 de juliol al Prat de Llobregat per inaugurar la segona edició del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai. El Lluc Muñoz, que venia des de Lleida, assegurava emocionat que els nervis no li havien marxat fins que, el passat 7 de maig, va rebre un correu electrònic on se li notificava que havia estat seleccionat per participar en el Campus: “Em vaig endur una alegria infinita, suposo que la mateixa que es van endur els altres 82 nens i nenes que també han tingut la sort de venir”.

I tot i així, el primer dia del Campus encara hi havia nervis, però sobretot molta, molta emoció. “M’espero del Campus tenir molts amics, disfrutar, aprendre molt sobre periodisme i viure moltes experiències”, explicava la Clàudia Molina, de Sabadell, que aviat comprovaria que acabava de definir a la perfecció l’esperit del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai.

La iniciativa va néixer l’any passat de la mà del grup d’innovació del diari i, arran de l’èxit d’aquella primera experiència, l’ARA i Fundesplai van decidir duplicar les places i reforçar la programació amb més tallers i més activitats. Aquesta segona edició del Campus de Periodisme, a més, comptava amb la col·laboració de SER Catalunya i Els 40, Ràdio Estel, la casa de fotografia Fotocasanova i Panasonic, així com el patrocini de Mercabarna. Mentre que els matins es van dedicar a fer tallers de periodisme, les tardes es van reservar per a les activitats habituals d’unes colònies: caiac, vela o descoberta dels espais naturals del delta del Llobregat, sempre acompanyats per l’equip de monitors de Fundesplai, entitat d’educació en el lleure de referència a Catalunya.

BASSAS I ARROYO, MESTRES DE PERIODISME

El primer dia del Campus va començar amb molta força, i els 83 nens i nenes van passar per fins a quatre tallers diferents: ràdio esportiva amb els periodistes de l’ARA Antoni Bassas i Natalia Arroyo; radiofórmula amb el locutor d’Els 40 Víctor de la Torre, ràdio informativa amb la periodista Soledad Domínguez, de la SER; i finalment, imatge i marca personal a les xarxes socials amb el periodista de l’Ara.cat Sergi Santiago. “Avui he descobert que els periodistes tenen molta feina i la fan amb molt poc temps”, reflexionava Arcadi Costa, mentre passava atrafegat d’un taller a un altre.

Amb Antoni Bassas i Natalia Arroyo, els petits periodistes van aprendre a fer connexions en directe des del terreny de joc i van practicar diverses maneres de cantar els gols, una tasca que aviat van descobrir que no és tan senzilla com sembla. Bassas i Arroyo els van ajudar amb alguns consells: “A la ràdio, la persona que parla és els ulls de la gent”, els va dir Bassas, que va insistir que “l’oient ha de tenir una idea molt precisa del que està passant”. “També heu de tenir vocabulari i dominar molts registres. ¿Sabeu què és el millor que podeu fer per aconseguir-ho? Llegir, llegir i llegir”, els va aconsellar Arroyo. “Un locutor mai ha de molestar”, els va indicar Víctor de la Torre, d’Els 40, mentre els explicava alguns dels trucs per jugar amb la música a la ràdio. Soledad Domínguez, de la SER Catalunya, els va fer una molt bona definició de la professió: “El periodisme és aquella gent que explica a la gent coses que passen a la gent”.

PETITS ENTREVISTADORS I PETITS INVESTIGADORS

Amb les lliçons del primer dia encara fresques, els nois i noies van començar la segona jornada de tallers posant-se en la pell d’entrevistadors, productors i guionistes. De bon matí, els aprenents de periodistes van entrevistar la xef Ada Parellada, del restaurant Semproniana, i Albert Mendiola, del Marimorena, en un taller impartit per les periodistes Aure Farran i Noemí Prous, amb la col·laboració de Xavi Aguilar i Ràdio Estel. “Han sigut periodistes molt amables i respectuosos”, assegurava satisfeta Parellada. Mendiola també marxava sorprès per la qualitat de l’entrevista que li van fer els joves periodistes.

Aquell mateix dia els joves periodistes es van posar en el paper de reporters, i van sortir al carrer per contrastar informació. Així, després de descartar les pistes falses i de trobar-se amb les fonts, els petits reporters van descobrir que els Espigoladors no eren trobadors medievals o cultivadors de lavanda, sinó una associació sense ànim de lucre que lluita des del Prat contra el malbaratament alimentari aprofitant els aliments que els supermercats o els pagesos rebutgen i donant-los a entitats com el Banc dels Aliments i la Creu Roja.

VISITA A LES REDACCIONS DEL DIARI ARA I LA SER

Dimecres, tercer dia del Campus, els nois i noies per fi van poder veure de primera mà com treballen els professionals del periodisme i la ràdio. Era un dels dies més esperats: les visites a la redacció de l’ARA, al carrer de la Diputació, i als estudis de la SER Catalunya, al carrer de Casp. Durant la visita al diari, els nois i noies es van retrobar amb Antoni Bassas i van fer un recorregut per les diverses seccions: Societat, Economia, Internacional, Política, Cultura, Esports, Fotografia… A més, també van entrar al plató per experimentar amb el croma, i alguns fins i tot es van atrevir a fer el pronòstic meteorològic amb Miquel Bernis. Amb Xavier Bertral, cap de Fotografia, els petits periodistes van tenir l’oportunitat de triar les imatges que sortirien a les pàgines del 'Mirades' de l’endemà.

A l’edifici de Ràdio Barcelona, finalment, els nois i noies del Campus van tenir l’oportunitat de fer un recorregut per les diferents emissores del grup: SER Catalunya, Els 40, Màxima, Cadena Dial… i a les 12 en punt van viure un dels moments més esperats: van fer de públic del programa humorístic 'Espècies protegides', presentat per Òscar Moré, on els participants del Campus van intervenir en directe i van entrevistar el director de cinema Carlos Marques-Marcet.

FOTOPERIODISTES A MERCABARNA

I si encara els quedava vergonya, dijous al matí, quart dia del Campus, els 83 nois i noies la van haver de perdre per posar-se davant de les càmeres de l’ARA TV, amb qui van preparar els clips informatius que s’emetrien dissabte en un xou per a les famílies. “He après que si estàs en directe i ho fas malament, has d’intentar seguir com sigui”, deia Maria Brosa, micròfon en mà.

I de les càmeres de televisió i les carxofes, es van passar a la fotografia. Divendres, equipats amb càmeres professionals, els petits periodistes es van posar calçat còmode i van recórrer de dalt a baix els pavellons de Mercabarna, patrocinador oficial del Campus. ¿L’encàrrec del dia? Un fotoreportatge sobre la vida al polígon alimentari de Barcelona: la seva varietat de fruites i hortalisses, els que hi treballen, la maquinària… Els encarregats de guiar els nens van ser els fotoperiodistes Xavier Bertral, Ferran Forné i Pere Virgili, amb la col·laboració de Roberto Alcaraz, responsable de formació de l’estudi Casanova Foto i Panasonic, que van cedir les càmeres als aprenents de periodistes. “Com es fa el zoom?”, preguntava Pau Sayavera, i Xavier Bertral, cap de fotografia del diari, li responia: “El zoom? El zoom són les cames!” Virgili també els va regalar uns quants consells: “La càmera és una extensió del vostre ull. No dispara la càmera, ho feu vosaltres. La càmera només és l’eina, com ho és un pinzell o un llapis”, els va explicar. Les fotografies resultants es van publicar a l’Ara.cat i a la secció 'Mirades'.

COMIAT PLE DE LLÀGRIMES

I, igual que va arribar, el Campus també va passar. Dissabte, últim dia de l’experiència, les llàgrimes van començar fins i tot abans d’acomiadar-se. Després de sis dies intensos, els nois i noies tenien ben present que era l’últim dia que passarien tots junts, i des de bon matí ja hi havia llàgrimes i abraçades. Però abans de dir-se adeu encara els quedava una cosa per fer: havien citat les famílies per presentar-los, en directe, un informatiu i explicar-los tot el que havien fet aquells dies, amb connexions amb els corresponsals i entrevistes en directe als xefs Ada Parellada i Marc Ribas, a més d’un joc de tast de fruites a cegues i un test d’actualitat a les famílies. El moment més emotiu va arribar quan els nois i noies van pujar a l’escenari i van cantar 'Sense tu', tots junts i amb la guitarra del Bernat Texidor com a acompanyament. “Som i serem una gran família”, va resumir Bet Novelles, mentre els nois i noies s’acomiadaven i exigien una nova edició per a l’any vinent.