Treballar per a l'educació mediàtica dels joves

la formulació de propostes formatives interactives per corregir eventuals deficiències. El programa, allotjat en una web d’accés lliure, està dissenyat perquè sigui gestionat per un professor o professora que vulgui avaluar la seva classe, com una activitat docent més dins el centre escolar.

El programa avaluarà, per exemple, la capacitat dels alumnes per identificar la desinformació o constatar l’existència d’estereotips

Pel que fa a la primera part (avaluació), es vol comprovar, mitjançant un qüestionari interactiu de 43 preguntes, la capacitat dels estudiants per determinar la fiabilitat de les notícies, detectar els interessos no visibles de les fonts, constatar l’existència d’estereotips i fomentar una actitud responsable davant els drets d’autoria. També es vol comprovar la capacitació que tenen els estudiants de generar missatges que siguin comprensibles. Per respondre-hi, l’estudiant haurà d’analitzar vídeos i fotografies, i haurà de cercar informació a internet. Pel que fa a la segona part (formació), el programa proposarà activitats de formació en educació mediàtica que el professorat podrà implementar a les aules a partir de les dades obtingudes de l’avaluació i d’un dossier de material que se li facilitarà, segons les deficiències observades als seus alumnes.

El programa Media Literacy for All preveu finançar parcialment iniciatives en favor de l’educació mediàtica. El projecte del CAC i la UPF va ser una de les cinc propostes guanyadores, d’un total de disset, en l'última convocatòria. Hi participen cinc reguladors audiovisuals europeus (entre els quals el CAC), dues institucions públiques en l’àmbit educatiu i una universitat. Així, la UPF hi és per garantir que el projecte respon als principis de recerca científics.

Al projecte EduMediaTest hi participen set països

El president del CAC, Roger Loppacher, ha destacat la cooperació entre reguladors per impulsar l’educació mediàtica i que els joves i adolescents siguin cada vegada més competents en aquesta matèria i amb més esperit crític davant la desinformació.