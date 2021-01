Auriculars i volum a tot drap? Compte!

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 50% de la població d'entre 12 i 35 anys estan en risc de patir pèrdua d'audició a causa de l'exposició al soroll, una situació que sol donar-se en contextos recreatius, com pot ser l'ús d'auriculars per escoltar música a un volum elevat durant un temps prolongat. Segons GAES-Amplifon, un de cada cinc adolescents entre 12 i 19 anys pateix pèrdua d'audició a causa d'un ús excessiu d'aquests dispositius. A més, adverteixen que aquest problema pot agreujar-se si es té en compte que molts infants i adolescents han de combinar les classes presencials amb l'ensenyament virtual. "De la mateixa manera que els adults hem tingut reunions des de casa en què utilitzàvem els auriculars per seguir la conversa amb els nostres companys de feina, els auriculars es convertiran a partir d'ara en un objecte més de la llista de material escolar per als nostres fills ", afirma el doctor en otorinolaringologia Joan Royo.

L'ús prolongat d'auriculars a un volum massa alt i durant un temps prolongat pot afectar l'oïda

En aquest sentit, i amb l'objectiu de donar suport als pares en aquesta tornada a l'escola tan atípica, des de GAES ofereixen diversos consells per afavorir la salut auditiva dels més petits de la casa.

Fer un ús adequat dels auriculars. Primer de tot cal saber que aspectes com el volum, el temps d'utilització i el tipus d'auriculars s'han de tenir en compte a l'hora d'utilitzar aquests dispositius . I és que fer-los servir de manera errònia pot arribar a alterar la capacitat d'aprenentatge, de memòria i de retenció, i derivar, en conseqüència, en una situació d'aïllament social.

Primer de tot cal saber que aspectes com el volum, el temps d'utilització i el tipus d'auriculars s'han de tenir en compte a l'hora d'utilitzar aquests dispositius. I és que fer-los servir de manera errònia pot arribar a alterar la capacitat d'aprenentatge, de memòria i de retenció, i derivar, en conseqüència, en una situació d'aïllament social.

Pel que fa al volum, per exemple, molts auriculars poden arribar a un màxim que oscil·la entre els 75 i els 146 decibels (dB), quan el llindar de dolor induït per soroll se situa en els 120 dB –que traduït al soroll d'una activitat quotidiana es correspondria amb un concert de rock–. Tal com afirmen des de GAES, per incentivar un ús correcte d'aquests dispositius es pot posar en pràctica la regla recomanada per l'OMS del 60/60, és a dir, escoltar el so al 60% del volum màxim i durant no més de 60 minuts al dia.

, per exemple, molts auriculars poden arribar a un màxim que oscil·la entre els 75 i els 146 decibels (dB), quan –que traduït al soroll d'una activitat quotidiana es correspondria amb un concert de rock–. Tal com afirmen des de GAES, Sobre el tipus d'auriculars , s'han de buscar els que s'ajustin millor a les orelles d'infants i joves i que els permetin l'arribada de el so de forma òptima. Així s'evitarà que sentin la necessitat d'apujar el volum per poder sentir-hi bé. A més, es recomana prioritzar els auriculars complets als d'inserció, és a dir, els que es situarien a l'interior de l'orella, per suprimir així el contacte directe del so amb el canal auditiu. Un problema afegit de seguir les classes des de casa és que és molt probable que tant petits com adolescents no utilitzin els auriculars només en horari escolar, sinó que també els facin servir en el seu temps d'oci per escoltar música, veure sèries o jugar a videojocs. Això incrementa el temps d'exposició recomanat. Per evitar-ho es pot prioritzar l'ús d'auriculars per a les activitats on poden ser més necessaris, com a les classes.

Manteniment dels auriculars. De la mateixa manera que s'ensenya els nens i adolescents hàbits de neteja com mantenir ordenada l'habitació o la zona d'estudi, també seria convenient fer-ho en el cas dels auriculars. No cal netejar-los després de cada ús, però sí un cop per setmana. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que no deixen de ser aparells electrònics i que depenent de com es netegin es pot acabar afavorint el seu deteriorament. Passar un drap sec o amb una mica d'alcohol etílic ja seria suficient per retirar la pols o restes de microorganismes, gèrmens o de cerumen que hi pugui haver. Així mateix, es poden guardar en capsetes o bossetes per evitar el contacte amb altres superfícies.

De la mateixa manera que s'ensenya els nens i adolescents hàbits de neteja com mantenir ordenada l'habitació o la zona d'estudi, també seria convenient fer-ho en el cas dels auriculars. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que no deixen de ser aparells electrònics i que depenent de com es netegin es pot acabar afavorint el seu deteriorament. Així mateix, es poden guardar en capsetes o bossetes per evitar el contacte amb altres superfícies. Netejar les orelles. No només s'han de mantenir nets els auriculars: les orelles també han de seguir uns bons hàbits de neteja. Això sí, és millor no fer servir bastonets de cotó, ja que aquesta pràctica pot danyar l'oïda i fins i tot afectar la capacitat auditiva, a més que són una amenaça per al medi ambient. En aquest sentit, segons l'Estudi d'hàbits de cura auditiva elaborat per GAES, gairebé la meitat dels espanyols –un 47%– utilitzen bastonets de manera regular per netejar el pavelló auditiu, especialment les dones i els joves d'entre 18 i 34 anys. El doctor Royo recomana "utilitzar gotes dissenyades específicament per ajudar a expulsar el cerumen de forma natural, tenint especial cura les persones amb pells sensibles". "També podem netejar les orelles amb un drap humit i suau de manera delicada, com faríem per netejar altres zones de el cos", conclou.

La prevenció és la clau

Un cop més, la prevenció és la millor solució a l'hora de protegir les orelles dels més petits de l'aparició de problemes auditius. "És molt important que adquireixin hàbits auditius adequats, que els incorporin en el seu dia a dia i que els acompanyin per sempre", assenyala el doctor Royo. I és que segons afirma l'OMS, el 60% dels casos de pèrdua d'audició en nens es deuen a causes prevenibles. Un ús correcte dels auriculars, una neteja òptima de les orelles dels fills i sotmetre'ls a revisions periòdiques, entre d'altres, poden ajudar a revertir aquesta situació.