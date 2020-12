Quan els adolescents s'expressen sense filtres

En plena època de la pressió de les xarxes socials i de postureig màxim entre els adolescents de la generació Z (estudiants d’ESO), els professors de llengua i literatura Cristian Olivé i Èlia Riudavets han ideat un manual que anima els lectors a presentar-se tal com són, sense pors. El quadern on per fi em puc expressar sense filtres (Larousse) és un llibre que proposa un viatge interior cap a l’autoconeixement i, alhora, dona eines d’educació emocional. “Neix a partir de les nostres vivències amb els alumnes”, diuen. S’ha dissenyat amb molt d’humor, un llenguatge desenfadat i una estètica que recorda un diari personal, posat al dia. Els autors plantegen preguntes i reptes per descobrir les emocions i com comunicar-les, més enllà de la pressió de la imatge que sovint es projecta a les xarxes.

“Amb tanta telefonia mòbil i xarxes socials, el quadern pretén que els adolescents s’aturin una mica i els convida a conèixer-se una mica millor i desenvolupar la seva creativitat”, detalla Olivé. De fet, és una obra participativa, en què el lector apunta, enganxa, decora, dibuixa i, sobretot, pensa quin és el seu lloc al món. Segons Riudavets, “estem immersos en la cultura del like i és important aprendre a posar-se’n molts, a agradar-se un mateix i no esperar tant l’acceptació dels altres”.

Aquests educadors són conscients que la generació Z llegeix, consumeix i entén la cultura d’una altra manera. “Busca una manera d’expressar-se pròpia. Els hem d’acompanyar perquè es comuniquin lluny d’etiquetes i convencions, perquè descobreixin què volen ser de debò”. Hi ha 38 activitats dinàmiques per fer aquest camí cap endins i després expressar-ho enfora. “No cal amagar-se rere un filtre. És important poder expressar les nostres debilitats per acceptar-nos i així ser més forts”, afirma la professora.

L’ESCOLTA ATENTA

Olivé, molt actiu a les xarxes socials i conegut popularment com el professor que entén el llenguatge dels alumnes, va ser nominat l’any passat al premi Educa Abanca, al qual el van presentar els seus propis alumnes. A l’aula, els dos autors fan servir les sèries, els videojocs i xarxes socials com WhatsApp, YouTube o Instagram perquè els estudiants connectin amb la lectura i la llengua. “Els adults en general i els professors en particular hem de fer autocrítica i adonar-nos que no coneixem el seu potencial. No escoltem atentament el que ens volen dir els joves i és una llàstima, perquè tenen inquietuds, propostes, causes en què creure i molta creativitat i energia”, assegura Olivé.

Els dos docents ho constaten sovint: “Amb una lectura obligatòria de tema medieval de tercer d’ESO, han aportat idees molt originals: uns han fet tot el marxandatge com si el llibre esdevingués sèrie televisiva, uns altres han ideat una cançó, i un alumne -que vol ser periodista- ha entrevistat el protagonista, tenint en compte l’època i els personatges del llibre”, exemplifiquen Riudavets i Olivé.