Trastorns mentals a l'adolescència

Les taxes d'autolesions, suïcidi i ansietat entre infants i joves de tot el món són alarmantment altes. Per això, Unicef i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) es reuneixen amb alguns dels principals experts en l’àmbit mundial per abordar aquesta amenaça creixent. “Massa nins i joves, tant pobres com rics, a tots els racons del món, experimenten malalties mentals”, explica Henrietta Fore, directora executiva d'Unicef. “Aquesta crisi imminent no entén de fronteres ni de límits. La meitat dels trastorns mentals comença abans de 14 anys, així que necessitam estratègies urgents i innovadores per prevenir-los, detectar-los i, en cas necessari, tractar-los a una edat primerenca”.

Com a part d'un esforç conjunt per donar més prioritat en l'agenda de salut global als trastorns mentals dels infants i adolescents, Unicef i l'OMS organitzen conjuntament la primera conferència sobre aquest tema, que ha tingut lloc entre el 7 i el 9 de novembre a Florència (Itàlia). Aquest esdeveniment s'emmarca en Leading Minds, una nova sèrie de conferències d'Unicef per posar de manifest alguns dels assumptes que més afecten infants i adolescents en el segle XXI. La conferència també forma part de les celebracions entorn del 30è aniversari de la Convenció sobre els drets de l’infant i en sortiran recomanacions per a l'acció decisiva basades en el que diguin investigadors, científics, governs, filantrops, empreses, societat civil i els propis joves.

Segons les darreres dades, més del 20% dels adolescents de tot el món sofreix trastorns mentals. El suïcidi és la segona causa de mort entre els joves de 15 a 19 anys i al voltant del 15% dels adolescents de països d'ingressos mitjans i baixos s'ha plantejat el suïcidi.

El cost dels trastorns mentals no és només personal, sinó també social i econòmic. I no obstant això, la salut mental dels infants i adolescents ha estat ignorada sovint en els plans de salut nacionals i globals.

Leading Minds 2019 ha analitzat els recursos, aliances, serveis, compromisos polítics i suport públic necessaris per promoure la salut mental d´infants i joves. La conferència examina els fonaments i resultats segons el que diuen la ciència i la pràctica, incloent-hi les darreres evidències sobre la salut del cervell en els primers anys de vida, durant tota la infància i en l'adolescència. També s’hi parla de la necessitat d'abordar el dèficit de dades, de programes que han resultat reeixits i, finalment, s'estudiarà la prevalença global de la malaltia mental en tots els grups d'edats i geografies, les causes i factors que hi contribueixen, i els programes per prevenir i tractar els trastorns, com també per promoure ments sanes.