Estimat diari… “Avui he conegut l’Antoni Bassas”

Cada nit, just abans d’anar a dormir, els 44 nois i noies del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai seien en silenci i escrivien una nova pàgina del seu diari personal, on hi abocaven les experiències del dia. Ara, els aprenents de periodistes, d’entre 12 i 14 anys, han decidit compartir els seus pensaments i reflexions amb els lectors del ‘Criatures’.

DILLUNS 25 DE JUNY

TALLER DE RÀDIO I NARRACIÓ ESPORTIVA

“Avui, l’Antoni Bassas ens ha ensenyat alguns dels secrets del periodisme, i he descobert que darrere de les grans veus hi ha un gran esforç”. Marcel Barrio

“M’ha agradat conèixer l’Antoni Bassas i el Toni Padilla. Avui ha sigut un matí en què no havíem de tenir gens de vergonya!”. Mariona Bajona

“M’ha agradat molt el periodisme esportiu, però no sabia que retransmetre un gol fos tan difícil!”. Martí Roca

“Aquest matí amb l’Antoni Bassas hem après que locutar un partit en directe no és tan fàcil com pareix…”. Pau Ribes

“El que més m’ha agradat del primer dia ha sigut poder parlar davant dels micròfons amb l’Aure Farran i el Xavi, perquè he pogut sentir el que senten els locutors de ràdio”. Roser Llàcer

“Avui amb el taller de Ràdio Estel he après com utilitzar un micro… i a espavilar-me en el moment de xerrar!”. Maria Maians

“Avui al taller de Ràdio Estel he perdut la vergonya i he descobert la meva veritable veu”. Abril Nicolàs

“Tot i les vergonyes del principi, avui he conegut amics nous i, amb alguns d’ells, he establert una bonica amistat”. Jana Regué

“Ja tinc ganes que sigui demà!”. Arnau Ecke

DIMARTS 26 DE JUNY

TALLER DE FOTOPERIODISME I GIMCANA DE REPORTERISME

“Avui ha sigut un dia mogut. El que més m’ha agradat ha sigut fer periodisme d’investigació i entrevistar les Dones Sàvies, una associació d’àvies del barri”. Guillem Torres

“El que més m’ha agradat d’avui ha sigut la gimcana de reporterisme i saber coses d’altres persones i del seu passat”. Joana Isern

“El dia d’avui ha sigut totalment nou per a mi, ja que mai abans havia anat a entrevistar algú personalment”. Carla González

“Avui hem entrevistat els Espigoladors, una associació que lluita contra el malbaratament alimentari, i s’han sorprès de que bons periodistes som!”. Mariona Peix

“Avui al matí hem fet fotos als bombers de Sant Cosme, i m’ha quedat clar que de gran vull ser fotoperiodista: m’encanta!”. Abril Nicolás

“Fins avui no sabia què era el fotoperiodisme, i m’ha agradat molt: és com representar una història amb una fotografia”. Laia Soldevila

DIMECRES 27 DE JUNY

VISITA AL DIARI ARA I A RÀDIO ESTEL

“Avui hem sortit a la televisió, darrere de l’Antoni Bassas, mentre gravava El cafè del Mundial. Després hem anat a Ràdio Estel. La veritat és que no entenc com no es poden posar nerviosos, els locutors de ràdio”. Mariona Peix

“Avui hem gravat un programa a Ràdio Estel i hem anat a visitar el diari ARA. Estem molt cansats, però, alhora, ens sentim uns petits periodistes amb moltes ganes de descobrir mons nous!”. Jana Regué

“Aquest matí a la redacció de l’ARA s’han portat superbé amb nosaltres. A banda de ser amables, ens han regalat dos llibres, una bossa, un diari i unes piruletes”. Joana Isern

“Avui ha molat molt. Hem gravat un programa de ràdio entre tots, i això és de les coses que tenia més ganes de fer. Però ha tingut un preu: com que havíem de ser a Barcelona, els monitors ens han despertat amb música a tota llet a 3/4 de 8 del matí!”. Roc Mañosa

“L’ escape room d’aquesta tarda ha sigut èpic perquè he obert l’última clau a l’últim segon, corrent i llençant-me per terra. Després hem fet un altre esport de risc: pujar al metro!”. Guillem Torres

“Avui ha sigut el millor dia de la meva vida”. Maria Maians

“Aquest ha sigut un dels dies més esgotadors de la meva vida!”. Marcel Barrio

“Les activitats d’avui han sigut molt divertides. Crec que cada cop vaig perdent més la vergonya”. Laia Soldevila

“Avui m’he quedat sense veu”. Txell Seró

DIJOUS 28 DE JUNY

GRAVACIÓ DE L’INFORMATIU I TALLER DE GOOGLE I YOUTUBE

“Avui hem gravat un informatiu i ha sigut molt divertit, perquè el Pol s’ha inventat que durant l’ escape room vam sortir sense cap pista. Ens hem posat a riure tots!”. Maria Maians

“Avui hem fet un taller de Google i YouTube. Com tots els dies, he après moltes coses. Com diu la frase feta: «No te acostarás sin aprender una cosa más»”. Marc Pino

“Aquesta tarda hem fet esports de vela i m’ho he passat molt bé. M’han llençat enmig del mar… però m’han rescatat!”. Marc Vilajoana

“Aquesta nit hem fet un trivial de periodisme, i el meu grup ha perdut injustament. Però val més que no em queixi més, que si no em diran que no sé acceptar una derrota”. Arnau Ecke

DIVENDRES 29 DE JUNY

ASSAIG DE L’INFORMATIU I NIT SORPRESA

“Avui hem assajat l’informatiu de dissabte per als pares. A la nit, de sorpresa, ens han preparat una festa a la piscina. Hem pujat al terrat per veure les estrelles i acomiadar-nos. Hem abraçat la gent que més ens importava, i jo m’he emocionat molt”. Pau Ribes

“Aquesta nit ens hem banyat a la piscina. Després hem pujat al terrat i he plorat el que no està escrit... Algun dia hem de quedar tots junts un altre cop”. Arnau Ecke

“Avui és l’últim dia. Hi ha hagut plors, abraçades, petons... Però la tristesa no vol dir que hagi sigut un mal dia. Gràcies a tots per aquests dies”. Bernat Badia

“Aquest divendres ha sigut l’hòstia en patinet!”. Guillem Torres

“Últims moments amb els companys, però els millors. Uns companys que recordaré sempre. Aquest text no és sinó un agraïment a totes les persones que m’han acompanyat aquests 5 dies inoblidables”. Roc Mañosa