Dia 1 del Campus de Periodisme i Humor: fem de vinyetaires

"Tots dibuixem de petits, el que ens diferencia als dibuixants d'altres senyors és que nosaltres no ho hem deixat". Així ha inaugurat aquest dilluns l'il·lustrador Juanjo Sáez el primer taller del Campus de Periodisme i Humor de l'ARA i Fundesplai, unes colònies per a joves de 13 a 15 anys que inclouen tallers periodístics al matí i activitats lúdiques a la tarda.

De la mà de Sáez, els trenta-tres nois i noies que participen al Campus han après a fer humor a partir de l'actualitat mitjançant una de les eines més antigues de la humanitat: el dibuix. "Els homes de les cavernes ja dibuixaven per expressar els seus desitjos i pensaments", ha explicat el dibuixant, abans d'animar els futurs periodistes a atrevir-se a jugar i a experimentar. "No cal que sigueu grans dibuixants, l'important és la idea. Penseu en allò que us preocupa o us interessa, i si sentiu la necessitat d'explicar-ho per entendre-ho, ja tindreu la vostra vinyeta", els ha dit.

Aquestes han estat algunes de les vinyetes quan dibuixat i pensat els participants del Campus:

El Campus de Periodisme i Humor de l'ARA i Fundesplai s'allargarà fins el 5 de setembre. Des de 2018, més d'un centenar de nois i noies de 12 a 16 anys han participat a les diferents edicions del campus.