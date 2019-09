Dia 6 del Campus de Periodisme i Humor: ens acomiadem amb un magazín humorístic

“Aquest xou és per a tot tipus de persones, grans, petites, del Barça, del Girona… Si sou de l’Espanyol, allà al darrere teniu una porta, i si sou del Reial Madrid, més us val que abandoneu l’edifici”. Així és com han començat el Jan Martí i el Nico Bones el magazín humorístic amb què els nens i nenes han acomiadat el Campus de Periodisme i Humor de l’ARA i Fundesplai, que ha tingut lloc al Prat de Llobregat del 2 al 6 de setembre, amb tallers periodístics al matí i activitats lúdiques a la tarda.

Durant el xou humorístic, els joves del Campus han explicat a les famílies tot el que han estat fent durant aquests sis dies de convivència, i ho han fet sense nervis i amb molta naturalitat. El moment més esperat era l’entrevista a Empar Moliner, que de seguida s’ha posat el públic a la butxaca amb el seu humor àcid i intel·ligent.

"Què és el millor que t'ha passat a la vida?", pregunten a @emparmoliner els nens i nenes del Campus de Periodisme del @diariARA i @fundesplai. Avui magazine humorístic per acomiadar el Campus! pic.twitter.com/fI2O9lStKj — Selena Soro (@SelenaSoro) September 7, 2019

Pel plató del Campus també hi han passat David Miró, subdirector de l’ARA, i Cristina Rodríguez, directora general de Fundesplai, a banda d’una dotzena de pares i mares a qui els petits periodistes han fet pujar a l’escenari per sotmetre’ls a un test d’actualitat que els familiars han superat amb èxit. També han aconseguit sortir vius del test “Com de bé coneixes els teus fills?”, en què els havien de respondre a tres preguntes sobre el seus fills. Les han encertat gairebé totes, fins i tot les que feien referència als seus ‘youtubers’ preferits.

La Directora Gral de @fundesplai, Cristina Rodriguez, i el sots-director del @diariARA David Miró entrevistats pels participants al Campus de Periodisme i Humor pic.twitter.com/P7WE75bDNn — Josep Valls Hausmann (@Josepvallsh) September 7, 2019

Per acomiadar l’informatiu, tots els participants del Campus han pujat a l’escenari a cantar i, amb el micròfon a la mà, han volgut agrair tota la feina dels monitors i professionals que els han acompanyat aquests dies. “I també gràcies als nostres pares, que ho han pagat tot”, han dit els nens per acomiadar-se els nens, entre les rialles del públic.

I després de les rialles han arribat, inevitablement, les llàgrimes: tocava acomiadar-se i, tot i que els participants del Campus s’havien promès que no plorarien gaire –“Ens veurem aviat, segur”, deien–, al final l’emoció d’aquests sis dies (amb les seves nits) ha pogut més. “Em fa molta pena marxar, els trobaré molt a faltar”, deia la Ruth mentre s’acomiadava de les seves amigues.

Al Campus de Periodisme i Humor hi han participat 40 nens dels 44 que van inaugurar la primera edició d’aquesta iniciativa, el juliol de 2018. Per aquesta nova edició, centrada en l’humor, hi han passat professionals com Toni Soler, Mònica Planas, els dibuixants Manel Fontdevila i Juanjo Sáez o el presentador de l’'APM?' radiofònic Xavi Cazorla.