Els nois i noies del Campus de Periodisme de l'ARA i Fundesplai s'han acomiadat aquest dissabte dels seus nous amics, després de sis dies molt intensos en què han après a fer de periodistes i han descobert alguns dels secrets de la professió. Així han viscut, en paraules dels futurs fotògrafs i reporters, una experiència que ja no oblidaran:

Dia 6 del Campus de l'ARA i Fundesplai: “Espero que l’any que ve ens tornem a veure aquí”

“El divendres tothom estava trist perquè s’acabava el Campus, però també vam estar feliços d’haver viscut una experiència tan única com aquesta! Trobaré a faltar molta gent però espero que l’any que ve ens tornem a veure aquí”. Laia Garriga Cantí.

“M’ho he passat molt bé. No m’esperava conèixer tanta gent. Ha sigut de les millors colònies que he passat. No tinc més paraules. Tant per la part periodística com per la part d’activitats ha sigut molt divertit”. Bernat Burjons

“Al Campus de Periodisme hem fet moltes coses divertides. El que menys m’ha agradat ha sigut dur mascareta i haver de respectar les distàncies, però tot i això m’ho he passat molt bé i si pogués repetiria!” Mireia Suelves

“M’ha agradat molt el Campus. He conegut molta gent i m’ho he passat genial. Ha estat una setmana inoblidable” Biel Armengol

“Sense dubte l’adjectiu que escau perfectament el campus és “intens”. Al principi tenia por de no fer noves amistats, però he de dir que sorprenentment fer lligams no ha estat tan difícil com originalment pensava (suposo que això és degut al fet que compartim molts interessos). Respecte les activitats periodístiques, no podria dir quina ha estat la que més m’ha agradat, ja que totes han estat molt profitoses i enriquidores. Tot plegat m’ha inspirat i m’ha ajudat a matisar el significat de “periodisme”. Surto d’aquí amb les idees ben endreçades, sent conscient que el més important és transmetre el missatge d’una manera clara i concisa, no deixant res per sabut”. Cecília Gaya

“M’ho he passat molt bé en aquest campus. He après estratègies periodístiques i he conegut molta gent. Possiblement ha sigut el millor campus que he fet”. Marc Palmer

“Per a mi ha estat un campus molt complert, interessant i molt divertit. He conegut a gent genial, amb qui he compartit molts moments únics. Les activitats periodístiques les he trobat molt interessant, i he après moltes coses. Gràcies a aquest campus he vist que de gran em vull dedicar a ser periodista”. Guiomar Carreño

Des d’aquest juny fins al setembre, més d’un centenar de nois i noies passaran pels Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai. Del 13 al 18 de juliol tindrà lloc el Campus de Periodisme Social, per a joves de 2n a 4t d’ESO, i del 31 d’agost al 5 de setembre se celebrarà el Campus de Periodisme i Humor, de 1r a 3r d’ESO. Els Campus van néixer el 2018 i són una iniciativa sorgida de l’equip d’innovació del diari.