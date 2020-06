Dia 2 del Campus de Periodisme de l'ARA i Fundesplai: entrevistem Ariadna Oltra i fem de reporters

Segon dia al Campus de Periodisme de l'ARA i Fundesplai, les colònies d'estiu que combinen tallers de periodisme i activitats lúdiques i esportives. Després d'una primera jornada inaugural amb Antoni Bassas, els trenta-vuit participants del Campus han tingut aquest dimarts l'oportunitat d'entrevistar la periodista Ariadna Oltra, després d'un taller sobre comunicació inclusiva i no sexista impartit per Noemí Prous.

Oltra ha compartit amb els nois i noies la seva passió pel periodisme, i els ha felicitat per decidir passar part de les seves vacances aprenent sobre el món de la comunicació: "A mi comunicar m'encanta, i si esteu aquí és que alguna cosa us mou també a vosaltres", ha celebrat. La periodista catalana també ha avisat els participants del Campus que si volen dedicar-se al periodisme "hauran de treballar molt", i s'ha acomiadat amb un consell que els futurs periodistes faran bé de seguir: "No us guardeu mai cap pregunta, no us quedeu amb les ganes de preguntar: des del respecte, es pot preguntar tot".

Durant el taller amb Noemí Prous, els nois i noies també han après a detectar pràctiques sexistes al món de la comunicació, a millorar titulars i a ser crítics amb les informacions rebudes, i han debatut sobre la presència de les dones als mitjans de comunicació. "A les dones sempre els pregunten sobre el vestit, no sobre si els ha agradat la pel·lícula", comentava un dels participants. "S'hauria de posar l'enfoc en la feina que fan, no en el vestit", afegia un nen.

Taller de reporterisme

Durant la segona meitat del matí, als participants del Campus els ha tocat fer de reporters. L'encàrrec? Explicar a les càmares com han viscut els mesos de confinament els seus companys.

La tarda ha estat per esbargir-se: tocava anar a la platja, banyar-se i jugar a vòlei.

Des d’aquest juny fins al setembre, més d’un centenar de nois i noies passaran pels Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai. Del 13 al 18 de juliol tindrà lloc el Campus de Periodisme Social, per a joves de 2n a 4t d’ESO, i del 31 d’agost al 5 de setembre se celebrarà el Campus de Periodisme i Humor, de 1r a 3r d’ESO. Els Campus van néixer el 2018 i són una iniciativa sorgida de l’equip d’innovació del diari.