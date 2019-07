Dia 3 del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai: visitem la Ser i la redacció del diari

Aquest dimecres ha tocat llevar-se ben d'hora, però ha valgut la pena: per fi ha arribat un dels dies més esperats pels nois i noies del Campus de Periodisme de l'ARA i Fundesplai, que han agafat el metro des de l'Alberg Centre Esplai, al Prat de Llobregat, i s'han plantat a Barcelona per visitar la redacció del diari, al carrer de la Diputació, i als estudis de la Ser Catalunya, al carrer Casp. Així, després de dos dies en què s'han familiaritzat amb les càmeres, els micròfons i els bolígrafs, els aprenents de periodistes han pogut comprovar de primera mà com treballen els professionals de la premsa i la ràdio.

Durant la visita al diari ARA, els nois i noies s'han retrobat amb Antoni Bassas i han fet un recorregut per les diverses seccions: societat, economia, internacional, política, cultura, esports, fotografia… Professionals com Georgina Ferri, Albert Martín, Carla Fajardo, Francesc Millán o Francina Bosch els han explicat en què consisteix el seu dia a dia, i els han mostrat algunes de les eines amb què treballen, com ara els mesuradors d'audiències.

Experimentant amb el croma al plató de l'ARA

Els nois i noies del Campus també han entrat al plató per experimentar amb el croma, i alguns fins i tot s'han atrevit a fer el pronòstic meteorològic amb Miquel Bernis, meteoròleg del diari. Amb Xavier Bertral, cap de fotografia, els petits periodistes han après com funcionen les agències de fotografies, i han quedat ben parats quan han descobert la gran quantitat de fotografies que s'envien cada dia. "Hauria de mirar-les totes, però és impossible!", els ha explicat Bertral.

Visita als estudis de Ràdio Barcelona

A l'edifici de Ràdio Barcelona, per altra banda, els nois i noies del Campus han fet un recorregut per les diferents emissores del grup: Ser Catalunya, Los 40, Màxima, Cadena Dial… fins i tot han visitat els creatius de publicitat, amb qui han gravat una falca publicitària.

Tenim visita! Els nens i nenes del Campus de Periodisme del @diariARA i @fundesplai han vingut a conèixer la nostra ràdio. Han visitat els estudis i la redacció, han conegut els nostres locturos, i ara mateix estan veient en directe @EspeciesSERCAT! pic.twitter.com/kFxQZU03iT — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) 3 de juliol de 2019

Ens sembla que Carlos Marqués-Marcet no havia firmat mai tants autògrafs com avui. El director de cinema ens ha presentat "Els dies que vindran" i els participants del Campus de Periodisme del @diariARA i @fundesplai li han fet una roda de premsahttps://t.co/6GLRYcB4xy — Espècies Protegides (@EspeciesSERCAT) 3 de juliol de 2019

A les 12 en punt, a més, els aprenents de periodistes han fet de públic del programa humorístic 'Espècies protegides', presentat per Oscar Morè, on molts dels participants del Campus han pogut intervenir en directe i, fins i tot, fer preguntes a l'entrevistat del dia, el director de cinema Carlos Marques-Marcet, que aquest estiu ha estrenat el film 'Els dies que vindran'. Durant el programa també s'han emès fragments del butlletí informatiu que els nois i noies van gravar dilluns amb la periodista de la Ser Catalunya Soledad Domínguez. Podeu escoltar el programa sencer en aquest enllaç.

DEMÀ, DAVANT DE LES CÀMERES

En definitiva, ha estat un dia de no parar d'aprendre que ha acabat de la millor manera possible: amb un joc de misteri pels carrers del Born. Demà, quart dia del Campus de Periodisme del diari ARA i Fundesplai, els aprenents de periodistes es posaran davant de les càmeres per gravar diversos clips informatius que s'emetran dissabte davant de les famílies, en un xou que estarà ple de sorpreses.

El Campus de Periodisme de l'ARA i Fundesplai va començar dilluns i s'allargarà fins al 6 de juliol. Està patrocinat per Mercabarna i hi col·laboren la Ser Catalunya, Ràdio Estel, Foto Casanova i Los 40. Hi participen 83 nens de Catalunya, el País Valencià i les illes Balears.