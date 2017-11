Els clubs de lectura juvenils

Imagineu-vos tot de nois i noies reunint-se un cop al mes per comentar un llibre. Imagineu-vos un debat intens sobre el protagonista de la història, les febleses de l’antagonista, el gir final inesperat que ha deixat tothom bocabadat... Això, pares i mares, és ni més ni menys que un club de lectura. Una comunitat de joves que tenen un objectiu comú: llegir. Però atenció, perquè no tots els clubs funcionen igual. D’entrada, el punt de trobada no sempre és el mateix. Hi ha clubs de lectura que es fan en llibreries, d’altres en biblioteques, d’altres a la mateixa escola i d’altres fins i tot en línia. També varien les característiques peculiars de cada club. N’hi ha que se centren a llegir només novel·les, mentre que d’altres incorporen els llibres de contes, el còmic o fins i tot les pel·lícules. També hi ha diferències pel que fa als gèneres narratius. Alguns se centren només en un gènere (literatura fantàstica, molt en voga entre els adolescents), mentre que d’altres amplien el ventall barrejant gènere fantàstic, ciència-ficció, història d’amor o novel·la d’aventures. Com podeu veure n’hi ha per a tots els gustos i de tots els colors. Però el denominador comú sempre és el mateix. La passió per la lectura. Una passió que va en augment i que ha fet dels clubs de lectura juvenils un fenomen creixent a tot Catalunya.

La Gemma Barrufet, llibretera de la llibreria A Peu, de Pàgina de Barcelona, porta un club de lectura juvenil des de fa anys, amb gran èxit d’assistència. “Fa anys que tinc engegat el club d’adults i funciona força bé. Així que vaig decidir muntar el club de joves sobretot perquè penso que la lectura no està plantejada com una activitat extraescolar divertida en gaires llocs, i hi ha joves que a més de fer esport o música els encanta llegir i compartir-ho amb companys de la seva edat”.

LLEGIR ACOMPANYATS

Ha quedat enrere la imatge del noi llegint tot sol en un racó del pati. Ara ja no. Llegir ja no és un fet aïllat. Es pot compartir. Igual que es pot compartir una bona pel·lícula o una sortida amb els amics. “Tothom aporta la seva visió particular del llibre, però a vegades cal reconduir el tema o treure temes o qüestions que ells a primera vista no han vist”. Per compartir lectures només cal un espai, un bon conductor o dinamitzador del club, un grup de joves disposats a xalar de valent i l’encàrrec de llegir una obra en concret. “La tria d’obres la fa la persona que condueix el club amb mi. Els criteris són que siguin amenes, divertides i transmetin valors, però alhora que siguin àgils. Els adolescents d’avui en dia estan molt influïts pel món audiovisual i digital, i han de comprovar que, a vegades, els llibres poden ser tan magnètics com les pel·lis o els videojocs”.

Per compartir lectures només cal un espai, un bon conductor del club, un grup de joves disposats a divertir-se i l’encàrrec de llegir una obra

DEBATS EFUSIUS

A la llibreria A Peu, de Pàgina donen un mes per llegir el llibre i en acabat comenten l’obra fent una trobada al club. La durada de la sessió acostuma a ser d’una hora i mitja, tot i que de vegades s’allarga si es crea una bona dinàmica de grup. Fins ara han llegit tot tipus de gèneres i d’autors. “Els que més bé han funcionat són les novel·les de distopia i algun clàssic tipus Jules Verne”, diu Barrufet. Els debats al club són efusius i enèrgics. Els joves comenten què els ha semblat l’obra i el dinamitzador del club s’encarrega d’encaminar els comentaris i d’aprofundir en alguns aspectes de l’obra. Es pot parlar extensament sobre un personatge o sobre el conflicte de l’obra, per exemple. També es contextualitza la novel·la i es donen quatre apunts sobre la biografia de l’autor. “L’ambient és molt relaxat i lúdic, a vegades massa i tot [riu]. També hem intentat fer sessions amb convidats especials, com el mateix autor; als joves els encanta conèixer qui ha escrit els llibres”.

I llavors ens preguntem: com són els joves que assisteixen als clubs de lectura? Tenen algun perfil especial? Tots ells són lectors consolidats? “Normalment són joves amb famílies lectores, en general bons estudiants i amb inquietuds per molts temes, a banda de la literatura”, ens diu Gemma Barrufet. Per comprovar-ho, parlem amb un jove de tan sols dotze anys. Es diu Bruno Hernández i és un gran aficionat a la lectura. Des de fa dos anys, participa en el club de lectura 'Atreveix-te amb els llibres',de la biblioteca Jaume Fuster, on ha trobat nous i interessants companys de lectura. “Vaig triar aquest club perquè té molts llibres i pel·lícules per triar”, explica. Pel que fa a la dinàmica, difereix una mica de les altres: “Ens deixen de cinc a set llibres per escollir mensualment i tenim un mes per llegir els que hàgim triat. Els conductors, en especial la Rosa, ens ofereixen les opcions de llibres i nosaltres triem els que volem”.

DESCOBRIR OBRES NOVES

Gràcies a les noves lectures els joves descobreixen obres que tenen l’oportunitat de compartir. Coneixen autors, salten d’un llibre a l’altre i es van forjant els seus propis gustos lectors. També milloren la seva capacitat crítica i analítica cap a l’obra. “Em va agradar especialment la pel·li de 'La guerra de los botones' i el llibre 'Diari del tot verídic d’un indi a mitja jornada'. No va agradar-nos, en canvi, 'Diari de Zlata'. D’altra banda, vaig descobrir 'El nen del pijama de ratlles' i 'Hachiko' ”.

D’anècdotes també n’hi ha de tots colors. I és que els clubs de lectura s’acaben transformant en una comunitat de joves en actiu. Tots ells comparteixen una afició i per damunt de tot es diverteixen: “A l’última sessió, l’Anna Manso va venir i podíem portar llibres perquè els firmés. En vaig portar onze en una maleta i quan vaig entrar vam riure tots!”

FER AMICS I GAUDIR

El Bruno va ser arrossegat per un amic al club de lectura i des de llavors no ha parat de llegir. “Llegir acompanyat és de les millors maneres de fer-ho: trobes amics lectors i coneixes diferents punts de vista de la història”. Però no tots els que assisteixen al club de lectura han de ser necessàriament lectors consolidats. Els clubs de lectura estan oberts a tothom. Tant si es tracta d’un lector fort com d’algú que vol iniciar-se en la lectura. “Alguns (com jo) hi entrem amb esperit lector, i d’altres en surten amb esperit lector. Un amic meu va enfortir la seva passió per la lectura gràcies al club”.

Els clubs de lectura proliferen i cada cop compten amb més joves i àvids lectors

Des que el Bruno va començar a assistir al club de lectura ha obert el seu ventall de possibilitats respecte a la lectura: ha fet dos tallers d’escriptura, un taller de booktuber i aquest any repetirà club a la mateixa Biblioteca Jaume Fuster.

Així que ja ho veieu. Els clubs de lectura proliferen i cada cop compten amb més joves i àvids lectors. Els beneficis de llegir en col·lectivitat són incomptables. Els joves es troben, comparteixen, analitzen, riuen, llegeixen, debaten... I sobretot, traeixen la pregunta fatídica que acompanya els joves lectors: segur que els adolescents no llegeixen?