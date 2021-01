Art, cinema i tallers per abordar la diversitat sexual

Amb el lema Joves LGTBI+, el futur és ara, el Centre LGTBI posa en marxa una campanya per presentar el nou programa d’activitats que tindran lloc durant el primer trimestre de l’any . L’objectiu del cicle, que es desenvoluparà te lemàticament a través de Zoom i YouTube , és posar sobre la taula les realitats i necessitats de l’adolescència LGTBI+ a través d’una variada programació de tallers, xerrades i activitats culturals. El denominador comú dels tallers , dirigits preferentment a joves de 13 a 17 anys , és la voluntat de treballar des de les arts plàstiques, la música i l’audiovisual amb l’ajut d’artistes i creador e s de la ciutat. És el cas del taller de fanzin s que ha preparat Laboratorio Móvil, que permetrà descobrir els secrets de l’autoedició independent jugant amb textos i imatges. El grup de raperes La C lika Pika, per la seva banda, proposarà treballar en grup en la producció d’un tema de rap amb perspectiva de gènere . El projecte resultant serà la base sobre la qual s’articularà un videoclip col·laboratiu supervisat per Las Pibas REC . A més, l’Escola P rofessional DJ Kids ensenyarà a mesclar cançons a partir de composicions inclusives que conscienciïn sobre la realitat LGTBI i la discriminació de les dones. L'últim taller en línia, coordinat pel col·lectiu Embossades, proposarà practicar l’artivisme feminista pintant bosses de tela.

Les dates de celebració dels tallers , que es realitzaran preferentment a través de la plataforma Zoom, i els terminis d’inscripció es poden consultar a la web Centrelgtbi.barcelona.

Anàlisi de les relacions sexoafectives i el paper de les influencers a les xarxes

El Centre LGTBI vol analitzar el repte que suposa incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere als diferents recursos i espais de salut sexual adreçats a l’adolescència. Aquest serà l’eix vertebrad or d’una taula rodona (4 de febrer, 18 h) protagonitzada per Elena Longares, coordinadora del servei d’atenció a adolescents LGTBI+ del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats; Abel Huete, educador del projecte Oasis, i Isa Duque, psicòloga, sexòloga i ter apeuta sistèmica familiar . T ambé s’a bordarà la necessitat de repensar l’erotisme fugint de l’heteronormativitat i el jovecentrisme de cossos perfectes. Es farà de la mà de Lídia Sardà, Mónica Toledo, Carlota Coll i Laura Arcarons, creadores del projecte Voluptas (10 de febrer, 18 h).

La diversitat de gènere, l’educació sexual, la lluita contra l’LGTBI-fòbia i el masclisme o la influència de les xarxes socials són algunes de les qüestions que s’abordaran

D’altra banda, el Centre LGTBI ha convidat diferents influencers a reflexionar sobre la relació de l’activisme LGTBI i les xarxes socials i el poder que tenen aquests mitjans a l’hora de canviar les relacions personals i crear referents durant l’adolescència (5 de març, 18 h). Carolina Iglesias (Percebes y Grelos), Els a Ruiz y Daniel Valero (Tigrillo) convers ara n amb Ainhoa León sobre la seva experiència en la creació de contingut i la seva projecció com a activistes i referents LGTBI. Les xerrades es podran seguir a través del canal de YouTube del Centre LGTBI.

La formació del professorat, clau per a l’abordatge de la diversitat a l’aula

Per primera vegada, el Centre LGTBI oferirà una activitat especialment dirigida al professorat, impartida per Cooperativa Candela . Es tracta d’una formació teoricopràctica (19 i 25 de febrer) per a docents de secundària i que té com a objectiu donar eines per integrar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’aula i abordar les discriminacions i violències que sorgeixen en els entorns educatius.