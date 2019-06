Arqueologia real per a joves preuniversitaris

"Una bona manera de gaudir d'una setmana d'estiu alhora que s'adquireixen coneixements d'arqueologia i records que val la pena conservar". Així recorda Sofia Pejoan la seva participació a ArqueUB, el projecte que permet a estudiants de secundària i batxillerat fer una estada en una excavació arqueològica al bell mig de Barcelona, al barri del Raval. Aquest estiu s'inicia una nova campanya d'excavacions al jaciment, ubicat al solar de l'actual Facultat de Geografia i Història de la UB, on hi ha les restes del taller d'Antoni Tarrés, un important terrissaire barceloní del segle XIX. A més dels treballs pròpiament arqueològics que hi desenvolupen els estudiants del grau d'arqueologia, enguany es tornaran a acollir estudiants preuniversitaris com en el seu dia ho va ser Sofia Pejoan, i també s'oferiran visites guiades als veïns per divulgar la feina dels arqueòlegs.

Després d'haver participat dues vegades en edicions d'ArqueUB, la Sofia ha enfocat el seu futur professional cap a l'arqueologia, i actualment és estudiant d'aquest grau a la Facultat de Geografia i Història. "Sempre havia tingut clar que després del batxillerat volia estudiar arqueologia", explica. Participar en el projecte ArqueUB li va servir "per fer una aproximació al que estudiaria i al que seria treballar com a arqueòloga en un futur". Recomanaria ArqueUB, en general, a joves a qui els agradi l'arqueologia, perquè "sempre és una experiència divertida i gratificant que aporta coneixements i records: es passa una setmana molt agradable". "Serveix per acostar-se al que és realment l'arqueologia, ben diferent de com la pinten en pel·lícules i llibres", conclou.

Fins al 19 de juliol, un total de dotze estudiants de secundària i batxillerat (tres cada setmana) podran fer com la Sofia i realitzar estades al jaciment. Participaran en les feines de l'excavació tutoritzats per estudiants del grau d'arqueologia i hauran d'elaborar un diari de camp en format digital que es publicarà a la web d'ArqueUB. El projecte l'organitzen conjuntament la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) i la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la UB, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

El jaciment conserva l'antic obrador del terrissaire Antoni Tarrés, del qual es poden veure actualment més de seixanta treballs en diferents edificis de Barcelona. Malgrat que es va dedicar a produir maons, atuells, adorns per a façanes o objectes ceràmics, el gran talent de Tarrés va ser la decoració escultòrica en terracota. Tant és així que el seu taller es va convertir en la primera fàbrica que produïa aquests elements ornamentals per aplicar-los a l'arquitectura de la ciutat. El jaciment també conté fases constructives anteriors al taller d'Antoni Tarrés, encara que les excavacions d'aquestes altres èpoques s'han de fer amb cura per no malmetre les restes de l'obrador de l'antic terrissaire.

Tenir un jaciment com aquest al solar de la Facultat de Geografia i Història permet la possibilitat, gairebé excepcional, que els alumnes del grau d'arqueologia puguin fer pràctiques al mateix centre on estudien, gràcies a un conveni entre la Universitat i l'Ajuntament de Barcelona, que és l'entitat titular del solar. El jaciment del Raval és un dels onze espais on els estudiants d'arqueologia de la UB poden fer les assignatures obligatòries de pràctiques. Es tracta de jaciments situats en diversos indrets de Catalunya i que cobreixen totes les èpoques: del període de la prehistòria hi ha els jaciments d'Abric del Xicotó (Alòs de Balaguer) i Can Sadurní (Begues); també s'excava als jaciments ibèrics del Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) i de Burriac (Cabrera de Mar). De l'època romana hi ha el Camp de les Lloses (Tona) i Torre Llauder (Mataró); de l'època medieval, Santa Margarida (Martorell), l'Esquerda (Roda de Ter) i el castell i monestir santjoanista a l'Alguaire. Les excavacions al Born, a Barcelona, pertanyen a l'època moderna, mentre que el jaciment de la Facultat de Geografia i Història s'emmarcaria en l'època contemporània, igual que l'excavació de la fàbrica de clorats La Cloratita (Flix), de l'època de la Guerra Civil.