Apostar per l’educació financera

Dilluns se celebra la quarta edició del Dia de l’Educació Financera, una data que va fixar-se en el calendari a instàncies del Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb la col·laboració de la direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions i de la secretaria general del Tresor i Finançament Internacional i a la qual contribueixen també desenes d’entitats, la missió de les quals és promoure la formació financera dels ciutadans. Una de les que s’hi ha incorporat ha sigut CaixaBank, que a l’edició d’enguany s’ha marcat com a prioritat llançar i difondre nous continguts vinculats amb la promoció de la cultura financera, una cosa que lliga de ple amb el seu Pla de Banca Socialment Responsable i que vehicularà a través de formació i tallers per a joves, en què col·laborarà l’Institut d’Estudis Financers, i xerrades DialogA per als seus clients, entre d’altres.

LES XARXES SOCIALS COM A ALIADES

L’objectiu del Dia de l’Educació Financera es ratifica un cop a l’any, però s’estén al llarg dels dotze mesos que el conformen a través de formació, xerrades, tallers, etc., activitats que busquen conscienciar la població que informar-se i formar-se en matèria financera és la millor manera de prendre decisions conscients i acurades durant totes les etapes de la vida. Com més aviat comenci aquesta capacitació, millor, d’aquí que CaixaBank, com a banca socialment responsable, decidís sumar-se a la iniciativa, juntament amb Funcas.

Es promouen activitats que busquen conscienciar la població que informar-se i formar-se en matèria financera és la millor manera de prendre decisions conscients i acurades

Des d’aleshores, CaixaBank ha consolidat accions formatives que busquen fomentar la inclusió financera, com ara els tallers de finances bàsiques realitzats per l’Associació de Voluntaris La Caixa, el Programa Aula per a accionistes minoristes, les xerrades sobre economia familiar, dins del programa DialogA, o l’edició d’un conte il·lustrat sobre diners i estalvi. I no només això, ja que l’entitat també n’engegarà de noves, més en línia amb el llenguatge i els escenaris 3.0 que freqüenten els nois i noies actualment i com les que presentarà demà passat. És el cas d’una sèrie de 10 vídeos, produïts per l’entitat, en els quals els usuaris expliquen d’una forma senzilla i propera com abordar diferents situacions que es poden produir en la vida quotidiana. Els vídeos, disponibles en el seu canal de YouTube, donen pistes sobre com parlar de diners amb els fills, com comparar préstecs, donen consells per arribar a final de mes, etc. Com a iniciativa pionera, també està previst emetre tres programes educatius sobre finances a través de Twitter, els quals seran presentats per un conjunt d'influencers.

MIRADA POSADA EN EL FUTUR

A l’hora de sumar-se al programa de Funcas per promoure l’educació financera, Jordi Gual, president de CaixaBank, ja va desvelar la seva intenció de promoure projectes de formació financera adreçats al conjunt de la societat i tenint molt en compte la inclusió dels joves. Uns projectes, va destacar Gual, que “busquen posar a l’abast de la població continguts formatius adequats, especialment en format digital, amb la finalitat de generar coneixements entre la ciutadania que permetin gestionar de manera responsable els recursos econòmics i adoptar la decisió més encertada”.

Gual va subratllar també “la importància d’oferir una banca per a tots, transparent i comprensible, que afavoreixi la inclusió i la cultura financera i que ajudi a incrementar la igualtat d’oportunitats en la societat”. Un compromís amb l’educació que durant l’any passat va traduir-se en les prop de 12.000 persones que van formar-se de la mà de CaixaBank en cultura de l’estalvi, gestió responsable del pressupost familiar, serveis financers i mercats de valors. Per als més petits, l’entitat disposa del portal Diverteix-te estalviant, una web interactiva que a través del joc transmet hàbits i idees sobre la importància de planificar l’estalvi o sobre el valor dels diners.