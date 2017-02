Hi ha moltes coses del meu nen que em toquen la pera. Podria enumerar-les una per una i omplir aquest article amb els seus atacs sobtats de mal humor o amb aquell punt repel·lent i una mica sobrat que té per corregir-me quan m’equivoco o pronuncio malament una paraula en anglès. Però no ho faré. No pas per pudor o ganes de tapar els seus defectes, sinó perquè fa un temps que ha agafat el mal costum de llegir-me els articles i opinar sobre el seu contingut. Això, que al principi era motiu de satisfacció, ara s’ha tornat un maldecap. Quan troba alguna intimitat exposada sense filtres se m’enfada i diu que no hi tinc cap dret, mentre que quan el que escric li fa gràcia em demana un tant per cent dels beneficis per motius prou obvis, segons ell. O sigui que, curant-me en salut, us comentaré una de les coses que més em fascinen de la seva personalitat canviant i en contínua evolució.

Parlo de la seva curiositat infinita. Convisc amb un nen que t’afusella amb preguntes des que s’aixeca fins que se’n va a dormir. Abans de poder treure’m les lleganyes dels ulls ja el tinc al costat inquirint sobre les conseqüències de l’acord entre la CUP i el Govern en relació al procés (aquest nen mira massa Polònia) o el motiu pel qual els adults gaudeixen dient-se marranades quan estan practicant sexe (aquest nen mira massa La que se avecina). És un repte constant que demana una concentració màxima. Per això mai podré agrair prou l’existència de la Viquipèdia. És el meu Sant Grial, l’eina que m’ajuda a sadollar la seva curiositat infinita. No hi ha dia que no la consulti d’amagatotis per poder explicar-li amb pèls i senyals tot el que em pregunta, des de les malifetes d’Adolf Hitler fins als mèrits de Martin Luther King passant per la decadència dels càtars, l’origen del Follet Tortuga, la teoria del Big Bang, la diferència entre hinduisme i budisme o l’existència del megalodon (que es veu que és un tauró que t’hi cagues de gran). Ja ho sé, podria dir-li que no en tinc ni punyetera idea però, què coi!, jo també tinc el meu orgull i abans de quedar com un passerell prefereixo lluitar amb totes les eines possibles, que ja arribarà el dia que, malgrat les enciclopèdies i les viquipèdies del món, em mirarà i pensarà: “Pobre papa, no en té ni idea de res!”