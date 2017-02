Bitbot.cat, la seducció de les TIC

La Generalitat de Catalunya vol seduir el màxim nombre d’educadors, famílies i infants de primària perquè s’acostin, sense por, a matèries tecnològiques com la programació, la robòtica i el disseny en 3D, dins de l’àmbit conegut com a STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Amb aquest objectiu, el Govern ha dissenyat Bitbot.cat, un programa d’impuls d’activitats extraescolars de programació i robòtica, promogut per la secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del departament de la Presidència, amb la col·laboració de la secretaria de Polítiques Educatives del departament d’Ensenyament.

El programa s’articula al voltant de quatre eixos. S’ha creat un catàleg i una agenda d’activitats extraescolars en robòtica i programació que ja es pot consultar a la web www.bitbot.cat (amb casals de Nadal, d’estiu, etc., classificats per ciutats). També s’estan definint programes formatius i de certificació de monitors en robòtica i programació, en col·laboració amb el CitiLab de Cornellà. A més, s’ofereixen xerrades-taller per a les associacions de famílies d’alumnes i docents, en col·laboració amb la Fapac (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya). I un darrer àmbit d’actuació és la promoció, difusió i foment de la participació en competicions i premis de l’àmbit de la programació i la robòtica.

La intenció del Govern és treballar aquesta formació des d’edats primerenques per despertar vocacions professionals tecnològiques. El secretari de Telecomunicacions, Jordi Puigneró, reconeix que “el sector de les TIC a Catalunya, i a tot Europa, té una mancança greu de professionals, i si no incidim en les vocacions tecnològiques i aconseguim que hi hagi més enginyers i enginyeres de l’àmbit TIC, podem perdre l’oportunitat de cobrir més del 50% dels 1,5 milions de nous llocs de treball que es crearan a Europa d’aquí al 2020 en aquest sector”.

EL FOCUS, A PRIMÀRIA

En aquest sentit, Puigneró recorda que “el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució que insta el Govern a formar els nens en competències digitals i promoure la formació en programació i robòtica des dels primers anys de l’etapa educativa, per crear oportunitats personals i del seu futur professional”.

La Generalitat promou des de fa quatre anys l’aprenentatge i la formació en desenvolupament d’aplicacions mòbils a secundària amb el programa mSchools, i ara amb Bitbot.cat l’objectiu es focalitzarà en els més petits. El director general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, Jordi Miró, insisteix que és “important que aquesta iniciativa estigui adreçada fonamentalment a l’educació primària, entre els 8 i els 12 anys, perquè els estudis sobre vocacions futures demostren que quan s’arriba a l’ESO aquesta decisió ja s’ha pres”. Miró destaca que Bitbot.cat és el resultat de la col·laboració entre els departaments de la Presidència i d’Ensenyament “perquè demostra fins a quin punt l’impuls de les vocacions STEM entre els més joves i, molt especialment entre les noies, és un tema transversal i prioritari”.

Així mateix el CitiLab de Cornellàoferirà un curs de robòtica i de programació de 30 hores adreçat a monitors d’activitats d’educació en el lleure. Un cop realitzat, els participants han de ser capaços de dissenyar i conduir activitats de programació i robòtica educativa amb diferents llenguatges de programació i amb les principals plataformes de robòtica.