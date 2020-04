El test confinat

¿Has fet de monitora d’activitats de temps de lleure? Sí, una estona. Valora la teva experiència: no m’han fet ni cas. He proposat jugar a jocs de taula i uns han marxat i el menor d’edat a càrrec (MEC) número 3, fins ara tan entusiasta, m’ha dit que odia la interacció familiar. M’estic plantejant el suborn. Ara. Ara l’odia.

¿Has fet de cuinera de càtering escolar? També, també. Què us he de dir. Valora la teva experiència: he imposat el menú que m’ha donat la gana i he obviat les frases clixé (“Un altre cop verdura?”) perquè tinc la paella pel mànec i avui em tocava a mi cuinar i perquè baden tant amb les pantalles que no han pogut reaccionar contraprogramant espaguetis (i que jo torni a dir: “¿Pasta una altra vegada?”).

I de psicopedagoga? ¿Has fet de psicopedagoga? Evidentment. He detectat dislèxies del son, lateralitats de dèficit de discalcúlia i trastorn cinètico-pedestre. Valora la teva experiència: molt divertit, sobretot quan n’he lligat un i li he dit: “Ara torno i tu després m’expliques què has sentit”. I m’he posat un capítol de Better things, m’he despintat les ungles que ja estaven escrostonades i he endreçat les factures dels anys 2010 a 2015. Quan he tornat dormia.

Has exercit de mosso d’esquadra? Ui, i tant! I els he anunciat que per aconseguir un salconduit per sortir a llençar les escombraries m’havien de fer un massatge als peus. Valora la teva experiència: no sé què ha passat que he acabat fent-los-el jo el massatge de peus.

I de què més has fet? De fotògrafa per al fotodiari de la major d’edat a càrrec (MEC) número 1 i la major d’edat a càrrec en cessió (MECC), de caixer automàtic per dispensar diners per anar a comprar salsa bolonyesa de pot (i moltes més coses, però jo sé que tota la sortida girava entorn de la salsa bolonyesa artificial), d’inspectora i formadora d’equip de neteja, de programadora fracassada de festival de pel·lícules clàssiques, de professora particular, de filtradora de fake news i jo què sé de què més. Valora la teva experiència: ara entenc quan ells anaven en cotxe, lligats a la cadireta, i deien “mama, quant falta per arribar?”

I de progenitora? ¿Has exercit de progenitora, ni que sigui la pitjor del món? Caguntot, ja deia jo que em descuidava de fer alguna cosa!

Bon confinament i bona sort. Cuideu-vos. I molta paciència.