Mestres, a l’EduCova!

En un episodi de la sèrie de dibuixos La Banda del Patio (haurem de preguntar a en Toni de la Torre si ens la recomana!) els nois i noies aconseguien entrar a la sala de profes (que havien imaginat de moltes maneres) per descobrir que era una habitació molt trista “amb un sofà fet pols i una màquina de cafè que no funciona”. Tot i el final sorpresa de l’episodi (que no desvelaré), la realitat és que qualsevol sala de profes acostuma a ser molt poc mítica i molt prosaica… però també molt important!

Igual com Batman té la Batcova i Superman la Fortalesa de la Soledat per retirar-s’hi, els mestres -que també són herois i heroïnes, no ho oblideu- tenen la Sala de Profes. Però és una Batcova compartida, i això no sempre és fàcil: “Per què m’agafen la grapadora i no la deixen al seu lloc? Mira que costa poc ser endreçat…!” “No entenc com és que té tres casellers i jo dos, si total només els omple amb exàmens de fa dos anys!” “Ja ha tornat a ocupar la butaca bona!” “Que els abrics no es deixen als respatllers de les cadires, carai!”

Però la Sala de Profes és també -i sobretot- un espai de converses profundes, de treball intens, de descans reparador, de somriures còmplices… i de rialles: recordo un dia que una bona companya, professora de ciències, estava fent un esquema i necessitava un regle llarg, així que va aixecar les mans en paral·lel, separant-les uns 30 centímetres, i va dir en veu alta: “Algú té una cosa més llarga que això?” Gran moment.

La Sala de Profes és la vostra EduCova: celebreu-hi els sants i aniversaris amb Surtido Cuétara o un pastís fet a casa, deixeu-vos encomanar per l’entusiasme de la jove mestra que comença, i no us canseu d’aprendre del professor amb experiència estimat per tot l’alumnat. Acompanyeu el mestre nouvingut que no sap com va tot i estigueu al cas d’aquella professora que sempre riu aquell dia que no fa bona cara. Saludeu, convideu-vos a cafè (sí, a aquell cafè de màquina), compartiu amb alegria, feu equip!

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: Batman té la Batcova i Superman la Fortalesa de la Soledat, i molen molt… però són molt avorrides! Mestres de totes les escoles, vosaltres teniu la Sala de Profes, que és la vostra EduCova. Aprofiteu-la. Cuideu-vos i que tingueu un bon curs!