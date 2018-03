No som pas masclistes. Sembla mentida que algú pugui tirar-nos-ho en cara, com es nota que no ens coneixen. Ens haurien de veure a casa fent tot el que podem. Sí, és cert que quan són les nou del vespre cridem des del sofà que tenim gana i que què hi ha de sopar, però després ajudem sempre a desparar taula. Som tan poc masclistes que fins i tot hi ha dies que planxem la roba, i tot seguit l’hi fem saber a la nostra companya, com qui espera un diploma o una medalla. No, nosaltres no som masclistes, i si posem emoticones de riure en el grup de WhatsApp quan ens arriba una foto d’una tia ensenyant les mamelles ho fem per no quedar com uns eixuts i uns desagraïts, no pas perquè ens agradi. O que l’hi preguntin a la dona de la neteja (perquè sempre és una dona la que ens neteja la merda), que li preguntin si no som supersimpàtics quan la veiem recollint-nos els calçotets bruts de terra i com sempre li preguntem què fa la seva mare, a qui cuida tots els dies quan surt de casa teva tot i tenir un germà que només la va a veure els diumenges que no fan el Barça per la tele.

No som gens masclistes. Nosaltres ni peguem ni magregem, com a molt li tirem els trastos a la primera dona que no ens aparta la mirada quan la repassem, però això tampoc és tan greu. I si hem d’aguantar fent cua darrere d’un cotxe conduït per una dona potser li diem de tot, però ho fem perquè tenim pressa i perquè la veritat és que totes condueixen com el cul. I potser mai ens hem preocupat de comprar al nen l’uniforme de l’escola però això és culpa que creixen molt ràpid i no hi ha manera de saber quina talla fan. I si el renyem i li diem que pari de plorar i que sigui un home, ho fem pel seu bé, que està massa emmarat i la dona ens l’ amaricona massa. Però no som masclistes, coi, si fins i tot l’altre dia vam felicitar la secretària per fer-nos aquell informe tan ben parit, aquell que després vam presentar al director com si fos nostre.

Som de tot menys masclistes. I tant! Si fins i tot fem likes als posts feministes d’aquella amiga nostra que està tan bona. Ah!, i si algun dia algú li diu una floreta a la dona davant nostre li fotem una hòstia en tots els morros, cony, que si una cosa no suportem són aquesta colla de masclistes de merda.