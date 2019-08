Un estoig per al nou curs

Abans de seguir llegint, amagueu amb la mà la part inferior de l’article (o no feu lliscar el dit pel mòbil)! Us proposo un petit joc: quatre anagrames (molt senzillets -perdona, Màrius Serra!-) de quatre coses habituals en un estoig (allò que la gent de la meva generació en dèiem 'plumier'). A veure si les descobriu: PILLAS - MAGO - QUITAMANE - GRABOFIL.

Ja les teniu? Són quatre coses importants, 'de sempre', que cal dur a l’estoig. I jo assignaré a cadascuna una actitud important, 'de sempre'. Totes quatre us poden anar bé per al nou curs que comença: a casa, a l’escola i a la feina.

Amagada a PILLAS hi ha el LLAPIS. I el llapis ens parla d’humilitat. Ens cal humilitat per al nou curs. Humilitat per acceptar que sempre podem aprendre coses. ¿Us heu fixat que les persones sàvies de debò són també les més humils i les més disposades a compartir els seus coneixements? Però, com que no l’encertem sempre, de vegades necessitem el que hi ha darrere l’anagrama MAGO: una GOMA. La goma ens és simpàtica, perquè ens permet corregir els errors. Les gomes sempre van bé, i les compartim (“Em deixes la goma?”). Per això la goma té a veure amb demanar perdó. Perdonem i demanem perdó. Perquè no sempre ho fem bé, però sempre tenim l’oportunitat d’esmenar-nos. En un nou curs hi haurà moments de tot, així que compartim la capacitat de perdonar-nos!

Però per seguir endavant en el nou curs hem d’esmolar el nostre llapis, amb l’eina que hi ha a l’anagrama QUITAMANE. Sí, la MAQUINETA de fer punta. I la maquineta ens parla de la constància, de la imprescindible capacitat de seguir endavant, de no defallir davant les dificultats. I tot plegat necessita molta alegria, l’actitud que he associat al GRABOFIL, que, com deveu haver endevinat, és el BOLÍGRAF. Hi ha un curs 'mític' en què els alumnes “passen de llapis a boli”, i això és motiu de gran alegria: fem les coses bé 'd’entrada', ja no cal que les 'passem a net'! Mantinguem el bon humor i el somriure, que tot anirà bé!

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: no oblideu el vostre estoig, que un nou curs és una nova oportunitat, moltes noves oportunitats! Doneu-les als vostres fills i alumnes i doneu-vos-les a vosaltres: amb humilitat i constància, demanant perdó sempre que calgui i, sobretot, amb molta alegria!