1714: la Revolució Francesa

He llegit, en més d’una ocasió, els resultats d’una enquesta feta a estudiants dels Estats Units que demostra fins a quin punt poden arribar a confondre el text de la seva Constitució amb les proclames del Manifest Comunista, o la cúpula del Capitoli de Washington amb la de Sant Pere, al Vaticà. Doncs bé: el meu amic Benet s’ha dedicat a fer una petita enquesta entre un grup de batxillerat, trenta alumnes, a veure què saben del país. Només un 30% identifiquen correctament una foto del Palau de la Generalitat. Ben bé un 20% el confonen amb l’Ajuntament, i uns quants amb el Parlament. Només la meitat dels alumnes saben a què correspon la frase “Que tremoli l’enemic en veient la nostra ensenya”. Només un alumne sap qui va dir “Ja soc aquí”. N’hi ha tres que saben que va d’un retorn de l’exili, però l’atribueixen a Pau Casals o a Lluís Companys. Només deu relacionen la xifra de 1714 amb el setge i caiguda de Barcelona. Per a un alumne és la data de la Revolució Francesa. Per a un altre és l’any de la fi de la Guerra dels Segadors. Una fotografia del Parlament s’identifica com la Plaza de España de Sevilla, el Palacio Real de Madrid, la Universitat de Barcelona i, en quatre respostes, amb el Palau de Versalles. Només quatre alumnes l’encerten. Només quatre alumnes identifiquen Pasqual Maragall. N’hi ha un que diu que és un polític del PSOE. Només un alumne sap a què correspon una fotografia de Francesc Macià al balcó de la Generalitat i amb la data, per ajudar-los una mica, del 14 d’abril del 1931. N’hi ha un que diu que és Franco arribant al poder, i un altre Primo de Rivera. D’una fotografia de Hitler i Franco a Hendaia, tots identifiquen el dictador alemany, però només la meitat l’espanyol. Només un alumne coneix el Fossar de les Moreres.

Estem d’acord que amb una població tan minsa, l’enquesta no té gaire validesa. Però els resultats són prou curiosos. Els encerts es concentren en tres o quatre alumnes. La resta no saben què dir o han sentit tocar campanes però no saben on. El Benet diu que, malgrat la limitació de l’enquesta, està segur que si es fes seriosament i a tot Catalunya, els resultats confirmarien que, dels instituts, els alumnes no en surten gens adoctrinats. I si algú els adoctrina, quins resultats més pobres!