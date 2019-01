Fem que tinguin el somriure més bonic

Una de les coses que més ens enamoren dels nostres fills és el somriure. Amb aquelles dentetes de ratolí, tan ben posades, una al costat de l’altra. I la il·lusió que ens fa quan comencen a treure el cap per les genives! També és un gran moment quan cau la primera! Aquell dia t’adones, de cop, que la primera infància va acabant i això et fa tanta alegria com pena. Ai, les dents! Tots sabem que important que és cuidar-les, però... Ho sabem fer bé? Per respondre’ns aquesta pregunta, al programa Oxitocina, de Catalunya Ràdio, vam convidar Toni Gómez, president del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Aquí teniu les seves recomanacions:

Les dents s’han de rentar des del mateix moment en què surten! Encara que sigui als sis mesos. A aquestes edats, es pot fer amb una gasa. No cal posar-hi cap mena de producte.

A partir de l’any s’ha de fer la primera visita amb l’odontopediatre.

També a partir de l’any ja podeu comprar raspalls pediàtrics i podeu posar-hi pasta amb fluor. La proporció correcta serà de 1000PPM i no cal posar-ne gaire, només fregar subtilment el raspall. No heu de tenir por del fluor. És tòxic, sí, però hauríem de menjar-nos un camió sencer de fluor per intoxicar-nos. Hem de ser conscients dels beneficis que aporta: prevé la càries i fa l’esmalt més resistent. A partir dels 3 anys, la quantitat de fluor ha de ser equivalent a un gra d’arròs, i a partir dels 3, a un pèsol.

Fins als 3 anys, hem de ser nosaltres els que rentem les dents dels fills. I fins als 6, cal supervisar-ho. El raspallat ha de durar entre 2 i 3 minuts.

Tècnicament, ens hauríem de rentar les dents cada vegada que mengem.Cal intentar-ho el màxim de vegades possible. Per això és important que les escoles col·laborin en aquesta tasca.

Per evitar problemes d’oclusió, cal deixar el xumet i deixar de fer la pipa abans dels 3 anys.

Hem d’evitar la càries del biberó: no poseu cap aliment al xumet ni als biberons.

Ja ho sabeu: a cuidar els somriures de les nostres criatures!