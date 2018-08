A l’estiu, feu família

Les vacances d’estiu són molt llargues quan encara no les hem començat, i molt curtes quan s’han acabat, i sempre ens queden coses per fer. Però una de les coses que hauríem de preservar és fer família.

Això no vol dir que els fills no puguin anar de colònies i campaments (ja sabeu que jo en soc molt fan), però cal que dediqueu un temps a estar junts en família.

Això no vol dir que els fills no puguin passar uns dies amb els avis (també en soc molt fan!), però cal que dediqueu un temps a estar junts en família.

Això no vol dir que la parella no aprofiteu uns dies per recordar, en aquell hotelet o en aquell balneari, que us agradeu molt, i que teniu moltes coses a dir-vos… i a fer-vos (d’això sí que en soc supermegaultra fan!), però cal que dediqueu un temps a estar junts en família.

“Però si estem junts tot l’any!” Sí, però és en temps ordinari, en què tothom té obligacions, i estrès per complir-les, i horaris, i malentesos, i poc temps per desfer-los… Reserveu-vos un temps extraordinari, uns dies de l’estiu només per a la família: a fora o al poble, a l’hotel o al càmping, o a casa i fent petites excursions… Però feu-ho, feu família. Aquests dies construeixen el vostre patrimoni de felicitat familiar, fet també de records entranyables que tindran tot el sentit només per a vosaltres: les monedes tan estranyes amb què vau pagar els productes tan diferents del súper d’aquell país, aquell cop que va ploure tant i us vau passar la tarda jugant al parxís a la cafeteria del càmping, les històries explicades dins de la tenda -tots ficats dins dels sacs-, les aigües gelades d’aquell gorg amagat on us vau banyar en roba interior -o en pilotes!-, el castell de sorra que vau fer entre tots en aquella platja meravellosa…

Mireu, els arbres fruiters necessiten acumular hores fred a l’hivern, per fer fruits saborosos quan arriba el temps de la collita. Doncs les famílies necessiten acumular hores escalf, que serviran per il·luminar i amorosir els temps més complicats o rutinaris del curs.

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: a l’estiu, feu família, i així els “M’agrada” no seran clics en la vida dels altres, sinó moments “M’agrada” viscuts i després recordats en les vostres pròpies vides!