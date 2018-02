M’agrada molt anar als Starbucks. I si, només dient això, us han vingut ganes de saltar-me a la jugular, i pensaments tipus “No ho hauria dit mai, del Juanjo”, és que esteu afectats pel reflex #aixòcaca!

Sí, un reflex, automàtic, intens, immediat, involuntari, com quan a la consulta et donen un copet amb el martellet per sota del genoll i, pam!, no pots evitar que se t’aixequi la cama. Doncs si esteu afectats pel reflex #aixòcaca, quan heu llegit la primera frase de l’article us han vingut al cap un munt d’arguments com ara: “Aquests llocs són tots iguals”, “Fan perdre personalitat a les ciutats”, “El cafè és caríssim”, “Quin munt de cartró i plàstic...” I tant és si us dic que el cafè és bo i variat, que t’expliquen d’on el treuen, que te’l posen en got de cartró o en tassa de ceràmica o en el que tu portis -i llavors et fan descompte-, que pots estar-hi l’estona que vulguis, a la taula o a la butaca, que tens wifi, que col·laboren en projectes solidaris, que, siguin d’on siguin, els baristes t’entenen en català... Tant és, perquè si us afecta el reflex #aixòcaca, m’escoltareu (perquè sou molt educats) i seguireu pensant: “Sí, sí, digues el que vulguis... però #aixòcaca!”

Si es tracta de cafeteries, o colors, o llibres, o pel·lícules, doncs mira, què hi farem, qüestió de gustos, oi? Però és que el reflex #aixòcaca l’apliquem a entitats, organitzacions, associacions i, sí, també a persones!

És pel reflex #aixòcaca que cada vegada que un partit polític accedeix al poder, canvia la llei d’educació que hi havia, perquè, per coses bones que pogués tenir, és del govern anterior, i #aixòcaca.

És pel reflex #aixòcaca que no sents mai en una tertúlia algú que digui: “Això que has dit m’ha convençut. Tens molta raó, jo estava equivocat”. No ho sentirem mai perquè, si ho diu aquell, #aixòcaca.

És pel reflex #aixòcaca que, quan fas classe, si aquell alumne fa allò, li cau a sobre tot el pes de la llei, mentre que si ho fa aquell altre -que, entre nosaltres, i ara que no ens escolta ningú, ens cau molt millor- no li passa res.

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: esforcem-nos a escoltar els altres, a posar-nos al seu lloc, a estar oberts a noves idees i arguments, perquè no se sap mai a qui li podem provocar nosaltres el reflex #aixòcaca!