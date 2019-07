Il·luminant el túnel

Parlo amb la Montse Barcón, del programa 'Oxitocina', de Catalunya Ràdio. Els seus menors d’edat a càrrec (MEC) són més petits que els meus, que ja en tinc una que és major d’edat, un altre a punt de traspassar la frontera i el tercer amb uns provectes tretze anys i mig. La Montse em demana, perfavorperfavorperfavor, que il·lumini el túnel, perquè ara mateix la criança dels MEC de vegades li costa.

Davant el prec jo ric i li explico com ha patit i ha suat (i m’ha fet patir i suar) el MEC número 2 pel refotut segon de batxillerat, finalment aprovat! Ha anat d’un pèl, però finiquitat! Mentre creia que li tocava repetir, va agafar una feina d’aprenent d’instal·lador de vidres. Feina de vuit hores al dia i, ara sí, suant com mai havia fet a la seva vida. Durant aquells tres dies en què crèiem que li tocava repetir, la feina el va ajudar a fer un aterratge d’urgència a la realitat: a saber què vol dir, ara sí, la paraula esforç. I ell mateix penedit, ara sí, de com havia anat el curs, em demanava que valorés el fet que tots els seus amics estan de vacances i ell es lleva d’hora per anar a pencar.

Això pel que fa al mitjà. La gran ja fa temps que va abandonar les maneres de la nena de 'L’exorcista' per dirigir la seva energia a l’activisme, l’esplai, les amistats i també la família. Ella i el MEC número 2, que van arribar a sostenir una relació digna de rivals de família mafiosa, s’han convertit en dos bons germans.

Però el petit es comença a rebel·lar. Ha detectat que ha arribat el seu moment estel·lar. Tot i que continua fent-me molt de cas, de tant en tant em deixa anar un moc. Quin remei! Però em sembla que a la seva adolescència li faré la meitat de cas que a les altres.

Ah, i fent servir el xantatge emocional de la celebració dels meus gloriosos cinquanta anys, he aconseguit endur-me’ls tots tres de vacances a Grècia sis dies. Rècord! Montse, t’he il·luminat prou el túnel o canvio la bombeta? He, he.