A l'estiu, si plou on sou…

Potser heu anat de vacances a un lloc fresquet i plujós, i ja us va bé, o potser volíeu sol i caloret i els xàfecs inesperats us agafen a contrapeu. Doncs us vull proposar una llista de coses que podeu fer… si plou on sou!

#SiPlouOnSou podeu fer un Spotify de cançons que hi surti la pluja: 'It’s raining men', 'Raindrops falling on my head', 'It’s raining again', 'Està plovent' …

#SiPlouOnSou us podeu arraulir al sofà tapats amb una manteta i mirar a la tele una pel·li d’aquelles que ja us sabeu de memòria!

#SiPlouOnSou podeu demanar al bar del càmping aquell parxís que li falten fitxes i passar-vos hores jugant en família!

#SiPlouOnSou podeu passar una bona estona a la biblioteca del poble (records a @Bibliosort!), on hi ha llibres, ordinadors i DVDs!

#SiPlouOnSou podeu posar-vos a llegir tots el que vulgueu, i deixar que el soroll de pluja sigui la banda sonora de la vostra lectura.

#SiPlouOnSou podeu explicar als nens la història de Noè, i recordar-los que amb l’arc de Sant Martí Déu va signar el primer pacte amb la Humanitat.

#SiPlouOnSou podeu descobrir museus que no teníeu previst visitar, i deixar-vos sorprendre pel que aprendreu!

#SiPlouOnSou podeu fer una xocolata calenta i prendre-la a poc a poc, bufant la tassa, asseguts de cara a la finestra.

#SiPlouOnSou podeu sortir a trepitjar bassals i a deixar anar vaixells de paper corrent avall (bé, si heu llegit 'It', de Stephen King… millor que no).

#SiPlouOnSou podeu deixar anar el baf a la finestra i fer-hi dibuixets.

#SiPlouOnSou podeu ensenyar als nens a comptar els segons entre llamp i tro i dividir entre tres per saber on és la tempesta.

#SiPlouOnSou podeu aprendre un poema de memòria (com 'Plou', de Josep Carner) i recitar-lo cap a la pluja.

#SiPlouOnSou podeu fer fotos de la pluja i dels paisatges amb aplis o aplicar-hi filtres.

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: si ens ho venguessin com un cofre-experiència - 'Tarda plujosa en família'-, encara pagaríem per viure-ho! Així que, a l’estiu, si plou on sou… aprofiteu-ho!