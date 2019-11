Fa cinquanta anys era costum pinçar el cordó umbilical tan aviat com naixia el nen. Tanta era la pressa que, de fet, algun estudi científic denomina pinçament tardà el que té lloc després de 30 segons. 30 segons! Penso que jo trigaria més de 30 segons només en buscar la pinça estèril i obrir la bosseta que la protegeix. El temor era la policitèmia (excés de glòbuls vermells) del nounat, una rara complicació que augmenta la viscositat de la sang fins al punt de dificultar la circulació i afectar diferents òrgans.

Però en l’últim mig segle s’han anat acumulant els estudis científics que proven que aquell temor era infundat. Esperar uns minuts abans de pinçar el cordó umbilical permet que el nadó rebi de 50 a 150 ml més de sang, molt útils en el moment en què els seus pulmons han de començar a funcionar, omplint-se de sang i d’aire. Aquest augment no provoca policitèmia ni hiperviscositat ni cap altre problema al nadó (Ni a la mare, que quedi clar. No és sang que passa de la mare al nadó, sinó de la placenta al nadó; per tant, la mare no perd més sang). Al contrari, millora l’oxigenació del nadó, augmenta les seves reserves de ferro i disminueix el risc d’anèmia en els mesos posteriors. Retardar el pinçament del cordó sembla especialment beneficiós per als prematurs: disminueix la necessitat de transfusions i el risc d’hemorràgies cerebrals o d’enterocolitis necrosant. Alguns estudis semblen indicar, fins i tot, una millor mielinització del cervell.

L’OMS recomana pinçar el cordó entre un i tres minuts després del part, mai abans d’un minut. La Guía de práctica clínica sobre atención al parto normal (2010), del ministeri de Sanitat espanyol, recomana esperar almenys dos minuts, o fins que el cordó deixi de bategar. Una recent revisió científica recomana esperar com a mínim tres minuts o “fins que el cordó quedi pla i blanc, fet que indica que el bebè ha rebut la major part de la sang que quedava a la placenta”, i afirma que “el pinçament precoç del cordó és una intervenció evitable i no fisiològica que impedeix el procés natural de la transfusió placentària”.

Costa canviar vells costums, i encara en alguns centres es practica el pinçament precoç del cordó. Fa poc, un grup de professionals va crear una web per difondre tota aquesta informació: www.pinzamientoptimo.org.