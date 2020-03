A la manera de Josep Pla

L’any 1919 una epidèmia de grip va provocar el tancament de les escoles i universitats. Aleshores Josep Pla, amb 21 anys, va tornar a la casa familiar, a Palafrugell, i es va dedicar a escriure un dietari que publicaria, molts anys després, amb el nom d’ El quadern gris. És un dels seus millors llibres. Tan ambiciós, tan ple de vida i tan ben escrit que molts crítics van considerar impossible que fos una obra de joventut, malgrat els testimonis i les proves del contrari.

Gràcies a la grip, Josep Pla va aparcar temporalment la carrera de dret, que no li interessava gaire, i va descobrir el plaer de l’escriptura. Gràcies a la grip, va connectar amb ell mateix, va fer memòria dels seus records més tendres, es va interessar pel paisatge i per la gent de l’Empordà petit i va construir un relat realment deliciós, molt adequat per llegir, 100 anys després, ara que també tenim tancades les escoles i les facultats, i ara que una bona part de la població treballa des de casa, més o menys confinada.

Trobo sorprenent la decisió que els centres públics no facin classes online amb l’excusa que hi ha famílies sense wifi, perquè tothom que té un mòbil té prou wifi com per rebre i enviar documents escolars. Però potser la Generalitat vol que els nostres adolescents siguin més creatius i, en lloc de seguir el currículum, s’aventurin a aprofitar el temps a la manera de Pla. No cal que sigui escrivint. Simplement observant, fent memòria, dedicant-se temps a un mateix. Podem recuperar la guitarra de dalt de l’armari i practicar amb un d’aquests tutorials que hi ha a la xarxa. Podem pintar o dibuixar. Aprendre a cuinar. Ens podem dedicar a la pastisseria. Podem mirar de sorprendre els pares amb un estofat o un pollastre al forn. Podem dedicar-nos a endreçar armaris i calaixos. Potser és el moment d’aprendre a jugar a escacs. O de deixar de mirar les sèries amb subtítols i anar aturant-les per revisar les paraules que no entenem. I podem contribuir tant com sigui possible a les feines de casa. Això va per llarg i, si no ho fem bé, se’ns farà llarguíssim. Llàstima que des dels IES no es facin classes online. Hem perdut una gran oportunitat per fer coses noves i sorprendre’ns a nosaltres mateixos. Espero que el departament procuri que l’any que ve se’n puguin fer. Serien el millor complement a l’aprofitament del temps a la manera de Josep Pla.