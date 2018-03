Viviu la cultura...bíblica!

Durant les vacances de Setmana Santa sempre hi ha temps per a sobretaules migdiaderes davant l’enèsima reposició de 'Ben Hur' o d’ 'Els Deu Manaments'. Els nostres fills poden trobar-les avorrides, o tronades, o vintage, però, sigui com sigui, formen part de la seva herència. Tenim una herència grecoromana, i per això llancem dards a una diana (el nom de la deessa de la caça), mirem el vídeo de l’erupció d’un volcà (com el déu que forjava els llamps de Júpiter) o busquem un país en un atles (com el tità castigat pels déus a suportar el pes de la volta del cel). Tot això sembla interessant, i queda bé saber-ho, perquè és mitologia; però en canvi, si parlem de cultura bíblica... Ai! Llavors apareixen tots els clàssics: les riqueses del Vaticà, el masclisme de l’Església i les últimes declaracions incendiàries d’algun bisbe de cervell momificat i cor petri... Però seria una llàstima que tot això ens apartés d’una veritat incontestable: també tenim una herència judeocristiana, i les herències cal administrar-les bé!

Acosteu la cultura bíblica als vostres fills i als vostres alumnes, perquè així apreciaran millor les obres mestres de la pintura i l’escultura, i també les 'Històries bíbliques' d’Els Simpson, i l’escena de 'Com Déu' en què Jim Carrey divideix la sopa de tomàquet (com Moisès les aigües del mar Roig a 'Els Deu Manaments'), i riuran amb més motiu de les intel·ligents animalades dels Monty Python a 'La vida de Brian'.

Són hereus: no els neguem la possibilitat de saber per què un combat desigual és “la lluita de David contra Goliat”, i desentendre’s d’un tema és “rentar-se’n les mans com Pilat” i que una crítica salvatge i despietada és com “crucificar” algú. Perquè està molt bé que associïn “que la Força t’acompanyi” amb 'Star Wars' i “Winter is coming” amb 'Joc de trons', però també estaria bé que associessin “Qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra” amb Jesús de Natzaret i l’Evangeli.

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: amb FE o sense FE, el FEt religiós us aFEcta, ni que sigui per endevinar el famós i suaument irreverent Enigmàrius d’en @mariusserra: “Idèntic a Jesucrist, de sis lletres” (solució: “clavat”)!