Raigs X i lactància

Encara trobo ocasionalment alguna mare a qui han dit que no es pot fer una radiografia perquè està alletant (o que ha de deslletar per poder-se fer una radiografia). Una mare lactant es pot fer qualsevol tipus de radiografia, fins i tot de tòrax o de pit (mamografies), sense cap perill. Els raigs X són radiacions electromagnètiques, com la llum visible o les ones de ràdio. Després de travessar el pacient, els raigs X continuen en línia recta a la velocitat de la llum; en poc més d’un segon arriben a la lluna, i en vuit minuts al sol (si és que la lluna i el sol estaven en aquella direcció, esclar). No es queden emmagatzemats a dins del cos. Una persona que s’ha fet una radiografia no és radioactiva, igual que una persona que ha pres el sol no és lluminosa. No cal esperar ni tres hores ni tres segons per donar el pit després de la radiografia (ni després de prendre el sol).

Cap problema tampoc amb les tomografies computades (TC o TAC), que també fan servir raigs X, o amb les ressonàncies magnètiques. També es poden fer ecografies (l’ecografia de la mama és el mètode habitual per localitzar un abscés). I cap problema amb els mitjans de contrast que a vegades es fan servir en aquestes proves: el sulfat de bari de les radiografies digestives, els contrastos iodats o el gadopentètic d’algunes ressonàncies. Tots ells són innocus, tots ells es fan servir en nadons malalts quan és necessari, i la quantitat que pugui passar a la llet és ridícula en comparació amb la quantitat que s’ha administrat (sense perill) a la mare.

El cas de les gammagrafies és una mica diferent, ja que s’injecta un isòtop radioactiu que, aquest sí, roman en el cos de la mare durant un temps. L’Agència d’Energia Atòmica dels Estats Units ha emès recomanacions ( Nureg-1556, volume 9, rev. 3, table U3 ) sobre quantes hores cal esperar abans de donar el pit, segons la prova (en la majoria dels casos no cal esperar gens): es poden llegir aquí.

Immediatament abans d’una radiografia de tòrax o d’una mamografia convé que el nadó mami (i treure més llet, si es pot), perquè els pits estiguin ben buits i siguin més transparents.

Ah, per cert! Durant l’embaràs, si és realment necessari fer una radiografia, es fa. Esperar mesos amb una tuberculosi no tractada és molt més perillós.